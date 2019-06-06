За пять месяцев погрузка в Новосибирском регионе ЗСЖД выросла на 4,7%

По оперативным данным, объем погрузки в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в январе – мае 2019 года составил 10,4 млн тонн грузов, что на 4,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В мае в регионе погружено 2 млн тонн грузов, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В частности, в Новосибирском регионе ЗСЖД за 5 месяцев 2019 года погружено: каменного угля – 6,3 млн тонн (на 8,1% больше, чем в январе – мае 2018 года), кокса – 19,7 тыс. тонн (+25,2%), зерна и продуктов перемола – 283 тыс. тонн (+90,1%), в том числе зерна – 242,8 тыс. тонн (+131,6%), а также промышленных товаров – 8,6 тыс. тонн (+101,3%) и металлолома – 160,8 тыс. тонн (+11,9%).

Фото: Gensa Gensa