31 декабря в Новосибирской области будет дополнительным днём отдыха

Глава Новосибирской области Андрей Травников принял решение сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днём, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Травников напомнил, что в ходе своей итоговой пресс-конференции 11 декабря он уже обращался ко всем руководителям предприятий и организаций с предложением организовать дополнительный день отдыха для своих сотрудников.

— Сегодня я это подкреплю соответствующим нормативным документом – распоряжением, в котором 31 декабря будет объявлен дополнительным днём отдыха, — заявил глава региона.

Накануне вопрос о выходном 31 декабря обсуждался на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектов в Кремле. Президент Владимир Путин согласился с предложением, которое сделал зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, объявить последний день года выходным по всей России.

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