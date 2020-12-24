За сутки в регионе выявлено 158 случаев COVID-19

На утро 24 декабря в регионе выявлено 26 790 случаев коронавирусной инфекции (+158 за сутки), в том числе у 1 570 детей. 22 683 пациента выписаны с выздоровлением (+229 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 67 лет,70 лет, 72 года и женщины в возрасте 59 лет, 80 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 909 человек. В отделениях реанимации находятся 175 человек. На ИВЛ – 38 пациентов, — говорится в сводке.

Госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 277. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 259 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 046 625 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 7 012 жителей региона, 78 168 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 813 обращений, госпитализированы 22 человека.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области