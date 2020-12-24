Мэр Новосибирска не против альткотельной

— Инициативой мэрии Новосибирска было обращение в арбитражный суд по двум действующим концессиям с ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). Мы усмотрели невыполнение концессионных соглашений со стороны партнера и хотели разобрать ситуацию. В конечном итоге в ходе разбирательств была определена сумма невыполненных обязательств в отношении муниципалитета — примерно 300 млн рублей. Также определены цели куда будут направлены эти деньги, — заявил на пресс-конференции в ТАСС мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он подчеркнул, что СГК берет на себя обязательства выплатить муниципалитету эту сумму, но эти деньги не растворятся в бюджете Новосибирска, а целевым образом будут направлены на ремонт теплосетевого хозяйства города.

— Все эти вопросы мы отработали на профильной комиссии с участием депутатов горсовета. Дальше намерены заключить мировое соглашение и выйти на другой уровень взаимоотношений с СГК: заключить большую концессию, которая будет учитывать все теплосетевое хозяйство города, — говорит Локоть. — С точки зрения управления — это правильно, так как необходим один центр принятия решения, для повышения управляемости и надежности теплоснабжения города.

— Мы готовы рассматривать это предложение от СГК после широко обсуждения. Но только после того, как пройдем предыдущие этапы: мировое соглашение по двум текущим концессиям, заключение нового концессионного соглашения. Говорить о переходе в новую ценовую зону нужно последовательно, — подчеркнул мэр.

Глава города также признал, что знает об аргументации в пользу такой схемы тарифообразования, как альткотельная — эта тема активно продвигается на федеральном уровне.

На этой неделе на пресс-конференции генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Степан Солженицын заявил, что из городов присутствия компании только Новосибирск пока не принял решение о переходе на режим альткотельной. С этим предложением глава СГК планирует выйти к властям города и области в ближайшее время.

Напомним, два концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения города были заключены между мэрией Новосибирска и ОАО «Сибэко» в августе 2017 года. Концессионер обязывался в течении 6 лет провести реконструкцию ряда муниципальных теплосетей, котельных и ЦТП. Суммарный объем инвестиций закладывался в размере 655 млн рублей. Выездная проверка департамента промышленности и МУП «Энергия», проведенная в 2018 году, показала, что задачи, поставленные в рамках концессии на год, компания не выполнила.

Большая концессия предполагает передачу ООО «Сибирская генерирующая компания» всех муниципальных теплосетей Новосибирска. В ценах конца 2019 года объем инвестиций СГК в концессионное соглашение анонсировался в сумме 4,5 млрд рублей, срок действия договора — 10 лет.

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