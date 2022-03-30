31 марта и 1 апреля метеозависимые новосибирцы могут почувствовать магнитную бурю

Жителей Новосибирска ожидает магнитная буря, которая начнётся 31 марта и продлится до 1 апреля 2022 года. Такой прогноз дала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Своего пика буря достигнет в утренние часы, как в четверг, так и в пятницу. Возмущения Солнца в это время усилятся – сила колебаний достигнет пяти из десяти возможных баллов. Явление смогут почувствовать метеозависимые люди. В такие дни не рекомендуется усердствовать с физическими нагрузками. Желательно чаще находиться на свежем воздухе, употреблять достаточное количество жидкости, овощей и фруктов. Важно измерять артериальное давление, вовремя принимать лекарства. Пожилым людям крепкие алкогольные напитки лучше исключить вообще. Но если здоровье позволяет, можно выпить бокал натурального красного вина. Из-за интенсивной выработки адреналина магнитные бури могут вызвать повышенный аппетит. В таком случае не надо увлекаться мясной пищей, лучше обратить внимание на овощи, фрукты, рыбу.

К счастью, неблагоприятная обстановка продлится лишь два дня.