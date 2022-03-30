Гибрид Бугринской рощи и парка ждет инвесторов

В мэрии Новосибирска подыскивают инвесторов для реализации проекта паркового пространства, соединяющего Бугринскую рощу с территорией в районе строящейся ледовой арены, как продолжение парка «Арена». Данный проект уже был презентован ВЭБу. Об этом вице-мэр Анна Терешкова сообщила в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к лету городских зеленых зон.

— Предварительно сегодня мы концептуально уже презентовали данный проект ВЭБ РФ, — говорит вице-мэр. — В Новосибирск приезжали работать специалисты из Москвы, чтобы иметь возможность привлечь сюда в дальнейшем какие-то инвестиционные средства. Самое сложно в этом проекте — разработка проектно-сметной документации моста через реку Тула, разъединяющую эти территории. Сейчас маленький мостик расположен гораздо выше по реке, чем будущая рекреационная зона. Поэтому нам придется сделать мост, по которому могли бы передвигаться лыжники, мамы с колясками. Это будет капитальное сооружение.

— Когда вы приезжаете на станцию метро, выходите из нее и можете сразу зайти в спортивный парк, где можете взять велосипед, ролики, просто погулять с друзьями или семьей, — рассказывает вице-мэр. — Мы защищали проект продолжения этого парка, его соединения с Бугринской рощей, чтобы территория стала большой спортивной или рекреационной зоной в центре города.

Напомним, спортивный парк «Арена» изначально планировали построить к проведению Международного молодежного чемпионата по хоккею (начало 2023 года). Предполагалось, что это будет объект федерального уровня. Об этом в мае прошлого года сообщал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сравнивая парк с московскими «Сокольниками». Как рассказывает Анна Терешкова, открытие парка «Арена» как первого этапа проекта запланировано в текущем году, после завершения работ по строительству станции метро «Спортивная», предположительно в конце лета.

По словам Анны Терешковой, в настоящее время предстоит решить вопрос с выселением с территории будущей рекреационной зоны незаконно находящейся на ней лодочной станции.

— На сегодня у них уже истек срок аренды этой территории, — сообщает вице-мэр. — В их адрес уже направлено письмо-предупреждение о том, что в ближайшее время придется ее покинуть. Мы сейчас вместе с департаментом архитектуры уже нашли несколько предложений, куда можно переселить эту лодочную станцию, чтобы и жителям сильно не навредить, и, с другой стороны, открыть пространство, так как эта станция выходит прямо на воду. Нам это пространство будет необходимо, чтобы все жители Новосибирска могли там гулять.

По предварительным подсчетам мэрии Новосибирска, строительство моста через реку Тула, соединяющего указанные зеленые зоны, потребует от 60 до 80 млн рублей. Будущая общая парковая территория займет около 44 га. Стоимость создания парковой инфраструктуры еще не подсчитана. Ранее сообщалось, что в районе парка «Бугринская роща» инвестор планирует построить бассейн-инфинити и зону отдыха, также в районе Бугринки планировалось создание теннисного клуба.

Проведение Международного молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске было отменено после начала спецоперации России на Украине.