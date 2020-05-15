33 новосибирца осуждены за незаконную организацию азартных игр

Октябрьский районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 33-х жителей г. Новосибирска и Новосибирской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей вне игорной зоны).

— Установлено, что фигуранты незаконно организовали и проводили в г. Новосибирске азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей вне игорной зоны по 4 адресам. Игровые залы были расположены в Ленинском районе (ул. Ватутина, 27, проспект Карла Маркса), в Железнодорожном районе (ул. Нарымская, 17/2) и Октябрьском районе Новосибирска (ул. Кирова, 108), — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что вину в совершенном преступлении осужденные не признали.

— Суд согласился с правовой позицией государственного обвинителя и приговорил участников, в зависимости от роли и степени участия каждого, от 1 до 2 лет лишения свободы (условно с испытательным сроком до 2 лет). Кроме того, по приговору суда осужденные должны выплатить штраф в размере от 150 до 360 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото: pixabay.com, автор- djedj