Как получить «коронавирусную» соцподдержку?

Министерство труда и социального развития Новосибирской области совместно с ОПФР по Новосибирской области представили специальную памятку с информацией о новых мерах социальной поддержки, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В ней собрана вся необходимая информация – виды выплат, размеры, условия предоставления и др.

Министерством труда и социального развития Новосибирской области организовано оказание поддержки родителей, потерявших работу после 1 марта. Выплаты по безработице назначены 2 408 жителям региона. Размер пособия – 14 556 рублей в месяц. Доплаты в размере 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка получили 1 771 безработный гражданин.

С 6 мая в регионе идет прием заявлений на предоставление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Размер данной выплаты в 2020 году составит 6 018,5 руб. Выплаты будут получать семьи с доходами ниже 11 738,0 руб., т.е. ниже одного прожиточного минимума на человека. На сегодняшний день уже принято 942 заявления. До конца года данную выплату получат более 38 тысяч семей региона. Общий объем финансирования составит 2,8 млрд рублей из консолидированного бюджета. Начало выплат запланировано на июнь.

По прогнозам отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области число получателей единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет включительно в регионе составит около 400 тысяч человек. По состоянию на 14 мая уже принято 240 заявлений от жителей Новосибирской области.

За период апрель – май текущего года 69 314 семей, имеющих право на материнский капитал, получили выплаты на детей в возрасте от 3 лет. Сумма выплаты – 5 тысяч рублей.

С 1 июня отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области начнет производить выплаты на детей в возрасте до 3 лет, родившимся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Размер выплаты – 5 тысяч рублей. Планируемое количество получателей в Новосибирской области составит около 20 тысяч человек.

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