34 подземные автостоянки введены в эксплуатацию в Новосибирске в 2020 году

В 2020 году 34 подземные автостоянки (общей площадью 121 199 кв. м, на 3467 машино-мест) были введены в эксплуатацию вместе с жилыми домами. Сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска со ссылкой на управление архитектурно-строительной инспекции мэрии.

— Количество автомобилей в Новосибирске с каждым годом увеличивается, в результате чего потребность в парковочных местах возрастает. Поскольку свободных территорий для размещения наземных парковочных мест становится все меньше, строительство подземных автостоянок в жилых домах частично может улучшить данную ситуацию, — отметил, — отметил начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.

По его словам, в 2020 году в среднем на одно машино-место подземного паркинга приходится 6,61 квартиры, что соответствует уровню прошлого года.

По информации мэрии, в 2019 году совместно с жильем было сдано в эксплуатацию 29 подземных автостоянок, общей площадью 104054 кв. м, рассчитанных на 3058 машино-мест.