В Новосибирской области предпринимателей ждет «усиление проверок»

В сфере услуг, торговли, телекоммуникации, пищевой и перерабатывающей промышленности региона со следующей недели будут усилены проверки режима повышенной готовности, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вице-губернатор Сергей Сёмка поручил Роспотребнадзору предоставить в органы власти список конкретных предприятий и организаций, в которых сохраняется заболеваемость сотрудников, для планирования совместных рейдовых мероприятий на следующей неделе.

Отмечается, что минпромторгом было проведено 75 контрольных мероприятий, в ходе которых за нарушение масочного режима и норм СанПин составлено шесть административных протоколов. Минтрансом проведено 66 рейдов в общественном транспорте, составлено 19 административных протоколов на граждан и один протокол на юридическое лицо. Минэкономразвития проверено восемь объектов, минстроем – семь строительных площадок. МинЖКХ проверено четыре торгово-развлекательных центра, проинструктировано 87 работников учреждений и организаций, возбуждено одно административное дело. В рамках борьбы с очагами распространения коронавирусной инфекции дезсредствами обработано 277 подъездов.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, в 2020 году проверено 7011 субъектов, возбуждено 239 дел об административных правонарушениях, в суд направлено 211 протоколов. За прошедший период 2021 года проверено 715 субъектов, возбуждено семь дел об административных правонарушениях, из которых шесть направлено в суд.