В 2020 году прокуратура выявила в регионе более трех тысяч коррупционных преступлений

Органами прокуратуры Новосибирской области в 2020 году выявлено более 3 тыс. нарушений закона в различных сферах правоприменения, большинство из которых допущено при осуществлении муниципальной службы (1359), функций в иных органах, организациях и учреждениях (945), государственной службы (496), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

— На незаконные правовые акты принесено 469 протестов, в суды направлен 31 иск (заявление) на сумму более 190 млн. рублей, что более чем в 3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года (51 млн. рублей), — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что прокурорами внесено более 1,1 тыс. представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 1 тыс. должностных лиц.

При этом, рост привлеченных к административной ответственности лиц по постановлениям прокуроров составил 50% (156 против 104 в 2019 году).

Взыскано штрафов на сумму более 11 млн. рублей, что более, чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2019 года.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 30 уголовных дел, что больше на 50% показателя 2019 года (20).

В 2020 году судами области рассмотрено 154 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности в отношении 169 лиц. Из них по 121 делу в отношении 131 лица постановлены обвинительные приговоры.