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38% ИТ-специалистов готовы уехать из Новосибирска

Среди них больше всего программистов и разработчиков, специалистов в области управления проектами, инженеров и аналитиков.
  • 18/12/2019, 12:38
38% ИТ-специалистов готовы уехать из Новосибирска

На долю вакансий для IT-специалистов в Новосибирске приходится 15% от общего количества предложений о работе, размещенных с начала года, сообщили в пресс-службе HeadHunter. По данным экспертов, в среднем на одно вакантное место претендуют два соискателя. При этом, 38% представителей профобласти ИТ из Новосибирска рассматривают варианты переезда. Среди них больше всего программистов и разработчиков, специалистов в области управления проектами, инженеров, аналитиков, тестировщиков и системных администраторов. Для сравнения: среди всех соискателей Новосибирска, в этом году отметили в резюме готовность к переезду 23% кандидатов.

— Точки притяжения новосибирских ИТ-специалистов тоже известны – это Москва (указана в 10,4% резюме тех, кто рассматривает смену места жительства), Санкт-Петербург и другие регионы России. Что касается других стран, то самые популярные направления среди соискателей ИТ это: США, Германия, Чехия, Великобритания, Канада, — говорят аналитики HeadHunter.

Отмечается, что уровень зарплатных ожиданий среди тех соискателей, которые готовы уехать из Новосибирска, заметно превышает средний показатель по рынку труда – 76 000 руб. против 64 000 руб.

— Если говорить о компаниях, работодатели нередко публикуют вакансии для новосибирских ИТ-специалистов с возможностью переезда в другой город или другую страну. Больше всего подобных предложений о работе встречается, опять же, для соискателей, специализирующихся на разработке ПО, игровом ПО, тестировании, инженеров и Web-инженеров, — отмечают эксперты.

Фото: pixabay.com, автор- veerasantinithi

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