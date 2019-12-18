С 1 января в Новосибирской области начнет действовать налог на профессиональный доход

С 1 января 2020 года в Новосибирской области установлен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2019 № 428-ФЗ, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим для граждан. На него можно перейти самостоятельно и только добровольно, — уточнили в УФНС.

Отмечается, что физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут на новый специальный налоговый режим, смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4% (при расчетах с физическими лицами) или 6% (при расчетах с ИП и организациями). Это позволит легально вести бизнес и получать доход без рисков быть оштрафованными за незаконную предпринимательскую деятельность.

— Гражданам, которые зарегистрируются в качестве плательщиков НПД, не нужно будет представлять декларацию – учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении. Не надо покупать онлайн-кассу – чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог». Нет обязанности уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. При этом есть возможность добровольно оплачивать взносы в Пенсионный фонд РФ и тем самым формировать себе пенсию на будущее. Можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход подтверждается справкой из приложения. И, наконец, регистрация происходит без визита в инспекцию, — комментирует начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

По ее словам, новый спецрежим могут применять физлица и индивидуальные предприниматели, которые получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества; не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор; не привлекают наемных работников по трудовым договорам.

В УФНС отметили, что специальный налоговый режим подойдет тем, кто работает удаленно через электронные площадки, оказывает косметические услуги на дому, сдает квартиры в аренду посуточно или на долгий срок, оказывает услуги по перевозке пассажиров и грузов, продает продукцию собственного производства, оказывает услуги по фото- и видеосъемке на заказ, а также проводит мероприятия и праздники.

Налог на профессиональный доход можно платить, только пока сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Engin_Akyurt