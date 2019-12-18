Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по автокредитам до 9,9% годовых

Тарифный план «ПРОМО» применяется в рамках программы автокредитования «АВТОПАРТНЕР» и распространяется на ключевые автосалоны-партнеры Банка. С полным списком ключевых партнеров можно ознакомиться на сайте Банка в разделе «Документы».
Согласно условиям нового тарифного плана, процентные ставки по кредиту на автомобили с пробегом были существенно снижены. При этом страхование КАСКО является добровольным и оформляется по желанию заемщика.
Кредит можно получить как на покупку нового автомобиля, так и на автомобиль с пробегом. Срок кредитования составляет от 12 до 60 месяцев, минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости автомобиля. Минимальная сумма кредита составляет 100 тысяч рублей.
Максимальная сумма кредита зависит от приобретаемого автомобиля и составляет:
Ознакомиться с полными условиями программ автокредитования и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Фото предоставлено пресс-службой банка
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