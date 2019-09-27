39 фермеров и два сельхозкооператива получили гранты по «Агростартапу»

Победителями конкурса грантов стали 39 фермеров и два сельхозкооператива. Общий объем финансовой помощи для них из областного бюджета составит почти 270 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В их числе – получатели новой меры господдержки – грантов «Агростартап», направленных на вовлечение в малое и среднее предпринимательство людей, желающих заняться сельским хозяйством. Эта мера действует с 2019 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Первые гранты «Агростартап» в общей сложности на 36 млн рублей распределены между 13 участниками.

Кроме грантов «Агростартап», по результатам конкурса субсидии на поддержку начинающего фермера получат 22 человека на сумму 63,5 млн рублей. Гранты на развитие семейной животноводческой фермы присуждены четверым участникам конкурса (108 млн рублей). Еще 62 млн рублей станут подспорьем для развития материально-технической базы двух сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

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