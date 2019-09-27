Более тысячи «прорех» выявлено в городских сетях

— Это рекордный объем по сравнению с прошлыми годами, — считает глава города. — В прошлом году были выявлены 875 дефектов.

В качестве первопричины такого рекорда в мэрии называют интенсивность проводимых испытаний.

— Специалисты мне докладывают, что это не состояние сетей, не динамика его ухудшения, — говорит Анатолий Локоть. — Это, скорее, качественно проведенные испытания, которые позволяют выявлять все нюансы. Чем больше дефектов мы ликвидируем, тем надежнее работает в зимний период система.

По информации мэрии, выявленные в ходе испытаний дефекты в настоящее время устранены.

— В этом году у нас отремонтированы 11 участков магистральных теплосетей общей длиной 5 км, — приводит данные начальник департамента энергетики и ЖКХ. — Все объекты ранжировались, выявлялась техническая необходимость их ремонта. Поэтому мы считаем, что количество дефектов в отопительный сезон должно снизиться на магистральных сетях. Сегодня все дефекты, влияющие на разворот системы, уже устранены. Могут, конечно, быть дефекты, которые выявятся при наборе циркуляции. Но фактически это будут единичные отключения.

В то же время представители мэрии называют вторую причину такого количества дефектов — состояние сетей, не знавших ремонта последние годы.

— Они у нас не ремонтировались 2 года, на эту проблему не обращали внимания, — говорит мэр. — Посчитали невозможной их эксплуатацию, потому что тогда могут произойти фатальные аварии, которые лишат тепла не отдельные объекты, а приведут к очень серьезным последствиям. Чтобы этого не случилось, занялись магистральными сетями. От этого — большее количество неисправностей, вовремя выявленных. Уже начат их ремонт.

Эту же причину в качестве основной дефектообразующей называют и в ресурсоснабжающей организации — ООО «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Об этом в компании сообщили в ответ на запрос издания.

— За весь период испытаний с мая мы выявили более 1100 дефектов, из них более 440 магистральных, — сообщает главный специалист службы технадзора СГК Петр Бажин. — Приоритет в ремонтной кампании этого года был отдан участкам магистральных тепловых сетей, так как в последние годы количество дефектов на них прирастает из-за высокой степени износа. На устранение дефектов (на текущий ремонт тепловых сетей) в этом году запланированы 206 млн рублей.

Также ремонтная программа включает в себя, по информации СГК, ремонт электротехнического и тепломеханического оборудования котельных, ПНС (пожарно-насосная станция) и ЦТП (центральный тепловой пункт) на 99 млн рублей.

Напомним, что изношенность теплосетей и необходимость их последующего ремонта стали поводом для обращения СГК в УФАС по части возможного повышения тарифов. Данное решение правительство Новосибирской области намерено опротестовать в Московском арбитражном суде.