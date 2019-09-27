Райффайзенбанк утроил клиентскую базу малого бизнеса в городах без отделений

Количество клиентов малого бизнеса Райффайзенбанка (АО) в городах без отделений утроилось за 9 месяцев 2019 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что дистанционная модель обслуживания малого бизнеса, запущенная в начале 2018 года, позволила Райффайзенбанку существенно нарастить клиентскую базу и расширить географию присутствия. За 9 месяцев с начала 2019 года количество активных клиентов малого бизнеса в городах, где нет отделений банка, выросло в три раза.

Райффайзенбанк запустил полностью дистанционную модель обслуживания малого бизнеса более чем в 100 новых городах, где нет отделений банка, в том числе на Дальнем Востоке — во Владивостоке и Хабаровске.

— Примечательно, что NPS (уровень удовлетворенности сервисом) клиентов, которые обслуживаются в нашем банке удаленно — в городах без отделений — один из самых высоких на рынке. Это подкрепляет выбранную нами стратегию по развитию дистанционных каналов, мы автоматизируем и ускоряем процессы на стороне банка, инвестируем в развитие онлайн- и мобильного банка, чтобы дистанционное обслуживание было быстрым, простым и удобным, — пояснил руководитель управления по работе с малым бизнесом Денис Скоков.

По результатам собственного исследования Райффайзенбанка, более 90% клиентов малого бизнеса пользуются онлайн-банком.

С начала 2019 года в мобильном приложении и онлайн-банке произошло множество улучшений: появились онлайн-бухгалтерия, возможность управлять тарифами, функция выставления счетов контрагентам, заказа справки или документов с курьерской доставкой, сервис проверки контрагентов «Светофор» и много другое.

Более 60 штатных менеджеров, которые работают в городах без отделений в формате home-office, широкая курьерская сеть позволяют Райффайзенбанку бесплатно доставлять клиентам любые документы и бизнес-карты, в том числе моментальные, туда, где им удобно.

Фото: пресс-служба банка