39 объектов здравоохранения построили в прошлом году в Новосибирской области

В прошлом году в регионе достигнуты максимальные показатели по строительству объектов здравоохранения — 39 объектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Новосибирской области.

— 27 из них — ФАПы в отдаленных районах, которые могут работать круглосуточно, — говорится в сообщении.

Введены в эксплуатацию 7 амбулаторий, 3 поликлиники и 2 больницы. Отмечается, что все объекты находятся на стадии лицензирования.

В этом году в регионе планируется построить еще 31 ФАП.

Напомним, что прокурор помог открыть ФАП в деревне Квашнино Новосибирской области. В октябре 2023 года глава ведомства Александр Бучман лично инспектировал отстающую по графику стройку.

Ранее редакция сообщала о том, что начать строительство небоскребов планируют в 2024 году в Новосибирске.