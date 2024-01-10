Кинотеатры заработали почти 6 млрд рублей во время новогодних каникул

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила об этом в своем телеграм-канале.

По популярности у зрителей лидирующую позицию заняла комедия «Холоп 2» Клима Шипенко. За период праздников ее посмотрели 6,5 млн зрителей, кассовые сборы при этом насчитывали 2,6 млрд руб. Следом идет сказка Алексея Нужного «Бременские музыканты», которая собрала 1,96 млрд руб, на сеансы продали 5,1 млн билетов.

Замыкает тройку лидеров анимационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли», который привлек 1,8 млн зрителей и пополнил кассовые сборы на 614 млн руб.

По сравнению с новогодними праздниками минувшего года кассовые сборы увеличились на 29,6%, а количество проданных билетов — на 10,5%, гласит отчет, опубликованный на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Ранее редакция сообщала, что серию краеведческих мультфильмов об известных сибиряках создадут в Новосибирске.