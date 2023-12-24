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Начать строительство небоскребов планируют в 2024 году в Новосибирске

  • 24/12/2023, 13:10
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Начать строительство небоскребов планируют в 2024 году в Новосибирске
Планы строительной отрасли на 2024 год озвучили в правительстве региона.

О планах развития строительной отрасли рассказал глава Минстроя Алексей Колмаков на ежегодном итоговом заседании «Регионального делового клуба строителей» (РДКС).

В жилищном строительстве планируется достраивать дома, которые начаты, а также завершить в 2024 году все вопросы с долгостроями. Ранее Колмаков сообщал, что на 2024 год переходят 10 проблемных объектов. Кроме того, по данным прокуратуры, в 2024 году планируется достроить 11 домов ГК «Дискус»,  которые сейчас находятся на нулевом этапе.

— В будущем году планируем начать реализацию долгожданных и амбициозных проектов по строительству небоскребов, — сообщил Колмаков.

Напомним, строительство небоскребов в Новосибирске было анонсировано в районе метро Октябрьская и на Чернышевском спуске.

Напомним, ключевой проблемой, тормозящей создание небоскребов в Новосибирске, а 2023 году было получение разрешения от Росавиации. В октябре представители застройщика сообщали, что разрешение получено.

В списке приоритетов отрасли — освоение площадок в рамках комплексного развития территории.

— Для реализации этих проектов сейчас привлекаются федеральные средства в виде инфраструктурных кредитов, и иных элементов госучастия, —— напомнил министр.

По-прежнему в 2024 году новосибирские застройщики будут работать на восстановлении разрушенного жилья и инфраструктуры на новых территориях. Также сохраняется задача по строительству социально-значимых объектов.

Задачи и проблемы, которые стоят перед отраслью в 2024 году, также прокомментировал губернатор Андрей Травников:

— Моя оценка: по сравнению с концом 2022 года, сейчас задачи и проблемы принципиально не поменялись. Опять на повестке дня колебание ставки ЦБ, изменение условий ипотечного кредитования и беспокойство по поводу поддержания спроса. На повестке подготовка территорий и создание строительных заделов, создание социальной инфраструктуры для того, чтобы обеспечить поддержание спроса в кварталах перспективного строительства, а также принципиального решения вопроса строительства.

Ранее редакция сообщала о том, что безопасностью будущих жителей небоскребов озаботились городские власти. 

Фото freepik —  diana-grytsku

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Рубрики : Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Небоскребы Новосибирска долгострои Дискус Андрей Травников Алексей Колмаков


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