Центр «Мой бизнес» — необходимое звено для создания и развития бизнеса

Центр «Мой бизнес» в Новосибирске открылся всего несколько месяцев назад — и теперь это самое важное место для предпринимателей региона. Сюда за советом приходят и совсем «зеленые» предприниматели и те, кто уже в бизнесе давно, но кому нужны финансовая и гарантийная поддержка, консультации по бизнес-процессам, помощь в масштабировании бизнеса и в экспорте продукции. Все услуги в центре оказываются бесплатно.

Сразу при входе в центр «Мой бизнес» предпринимателей встречают специалисты, которые помогут сформулировать проблему и подскажут, куда и к кому именно за ее решением обратиться.

Нужно обучение? Познакомьтесь с расписанием бесплатных семинаров, обучающих курсов, специализированных тренингов и мастер-классов. Обучение проходит непосредственно на площадке центра. Для этого здесь открыты конференц-залы, рассчитанные и на большое число слушателей, и на маленькие группы обучающихся.

Нужен профессиональный совет юриста или специалиста по налогам? Вам объяснят, к кому из партнерских организаций центра обратиться, и назначат время консультации.

Нужна финансовая поддержка? Помогут решить и это вопрос. На территории центра сегодня работают все организации, оказывающие финансовую помощь бизнесу.

Фонд микрофинансирования Новосибирской области предоставляет микрозаймы индивидуальным предпринимателям, самозанятым и предприятиям МСП на любые обоснованные цели. Для получения займа не нужен большой пакет документов. Решения принимаются оперативно. Фондом также разработан специальный продукт — заем в период режима повышенной готовности предпринимателям, работающим менее года, по пониженной процентной ставке —– сегодня она составляет 4% годовых.

Гарантийный фонд Новосибирской области деньги не выдает, но может стать поручителем предпринимателя при обращении за кредитом в банк, если бизнесу не хватает собственного залога. Поручительство предоставляется по кредитам для тех, кто ведет бизнес в сфере торговли, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и других.

Фонд развития промышленности может предоставить заем на льготных условиях (сумма от 5 млн рублей, сроком на 5 лет, при процентной ставке 1,5%), познакомить с полезной информацией и проконсультировать по широкому кругу вопросов субъектов промышленности.

Привлечь средства для бизнеса можно и на федеральном уровне. АО «Корпорация «МСП» и ее дочернее предприятие АО «МСП Банк» предоставляют кредитно-гарантийную поддержку бизнесу для реализации средних и крупных проектов. Кстати МСП Банк помогает финансами не только бизнесу, но и самозанятым новосибирцам: они могут получить беззалоговый кредит до 1 млн рублей на 3 года по фиксированной ставке 7,75% годовых.

Работает на площадке центра «Мой бизнес» и региональный Центр поддержки экспорта. Центр предоставляет бесплатные инструменты для продвижения своей продукции на внешних рынках. Специалисты Центра поддержки экспорта помогут на всех этапах: от консультирования, до «экспортной упаковки» продукта, от перевода всех документов на иностранные языки до организации встреч с потенциальными зарубежными партнерами и клиентами. Также здесь помогут минимизировать затраты на участие в зарубежной миссии или выставке.

В инфраструктуру центра «Мой бизнес» входят переговорные комнаты и коворкинг. Рабочее место в коворкинге — это рабочий стол, офисное кресло, доступ к кухонной зоне и бытовой технике. Предприниматели могут использовать как собственный ноутбук, так и моноблок, установленный в коворкинге. А для отдыха предназначена лаунж-зона с мягкими креслами-грушами.

Подать обращение региональному уполномоченному по защите прав предпринимателей Николаю Мамулату тоже можно в центре «Мой бизнес». Если у вас пытаются отобрать бизнес, на вас давят чиновники или чинят препоны вашему бизнесу, если вы столкнулись с коррупцией или другими барьерами, то сообщите об этом омбудсмену.

Новосибирская торгово-промышленная палата также ведет свой прием в центре «Мой бизнес». Сотрудники НТПП готовы консультировать бизнес по вопросам компетенции палаты. Это и подтверждение того что промышленная продукция произведена на территории России, и определение страны происхождения товаров, и удостоверение и заверение документов для ВЭД, и многое другое.

Кроме этого в центре «Мой бизнес» в рамках одного окна предприниматель может получить необходимые государственные и муниципальные услуги — по аналогии с МФЦ «Мои документы». Например, открыть расчетный счет, получить электронную подпись, предоставить отчетность в налоговые и иные органы, зарегистрировать юридическое лицо для своего бизнеса, получить статус индивидуального предпринимателя или фермера. Услуги МФЦ в центре — дополнительный комфорт и экономия времени для бизнеса. За один визит можно и госуслуги оформить, и консультацию получить, и о финансовой поддержке договориться.

Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 9, вход с ул. Ипподромской.

Телефон горячей линии поддержки предпринимателей 8-800-600-3407

Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»

Статья опубликована по заказу АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

Сайт: mbnso.ru