40% новосибирцев увеличили свои доходы за 2023 год

ПСБ Благосостояние (инвестиционное подразделение Группы ПСБ) рассчитало Индекс финансовых достижений, который показывает, насколько эффективно новосибирцы могут управлять своим бюджетом, и наглядно демонстрирует уровень владения ими основами финансовой грамотности.

Ответам участников исследования присваивали баллы от 0 до 100. Индекс рассчитывался как среднее арифметическое всех ответов по региону.

Динамика доходов (52 балла)

У 40% респондентов увеличились доходы (у каждого пятого (20%) — в пределах 10%, у 14% — в пределах 30%). При этом благосостояние еще 34% опрошенных осталось без изменений на уровне 2022 года.

Наличие жилья в собственности (56 баллов)

29% респондентов имеют квартиру или дом без обременения. Треть опрошенных выплатили ипотеку наполовину и более. Нет в собственности жилья у 22% жителей Новосибирской области.

Взвешенный подход к управлению долговой нагрузкой (83 балла)

36% респондентов не имеют долгов, 43% — выплачивают один кредит.

Стоимость имущества (недвижимость, транспорт, ценные бумаги и проч.) (47 баллов)

У 31% опрошенных стоимость оформленного на них имущества превышает размер долгов, а у 40% она примерно равна размеру долговых обязательств.

Что касается финансовой подушки безопасности, то здесь новосибирцы набрали меньше всего баллов.

37% еще не успели ее создать, еще у 37% сбережений в случае форс-мажора хватит на один месяц, а у 10% — на срок от двух до шести месяцев. Кроме того, на снижение значения Индекса повлияли показатели финансовых целей и отсутствие полиса страхования жизни.

Индекс призван оценить, насколько рационально граждане способны управлять личным бюджетом и пользоваться финансовыми продуктами, какие имеют сильные и слабые стороны в управлении личными финансами.

По словам старшего вице-президента, директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева, развития требуют навыки финансового планирования, выбора и достижения целей. На сегодняшний день почти у половины респондентов по всей стране практически нет финансовых целей, при этом около трети опрошенных планируют не далее, чем на полгода вперед. Также не все гладко в вопросах использования новых финансовых инструментов.