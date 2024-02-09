Между нами молния: специалист поделилась секретом, как не убиться током, снимая пуховик

Электрические разряды, разящие без разбору и мужчин и женщин при снятии пуховика или шубы, дарят зачастую непередаваемые ощущения. Актуально эта проблема не только зимой. Даже тогда, когда человек снимает жакет или джемпер, а под ним надета блузка или шелковая рубашка, то можно в два счета сгенерировать искры.

Существует мнение, что избежать накопления статистического электричества помогает ношение вещей из натуральных материалов. Но это заблуждение.

Дизайнер одежды и инженер-технолог швейного производства с 15-летним опытом Анна Баева раскрыла секреты борьбы с этим неприятным явлением.

― Натуральные ткани не спасут вас от накопления статического электричества. На самом деле шерсть и шёлк очень электризуются, это их природные свойства. А если они контактируют с синтетикой, то это гремучая смесь. Вспомните даже, как мы в детстве тёрли воздушный шарик о волосы, и потом волосы поднимались за шариком образуя при этом забавную шевелюру. Так вот, в идеале конечно одеваться только в хлопок и лён. Они точно не будут бить вас током. Но вряд ли это возможно, например, в минус тридцать, ― говорит эксперт.

На те случаи, когда вы уже точно понимаете, что скоро начнете искриться у специалиста есть проверенные советы.

Самый распространённый способ — это кондиционер для белья, который можно добавить при стирке (ну, не шубы, конечно) одежды второго слоя. Или его можно развести в воде и перелить в распылитель, а перед тем как надеть изделия на себя, можно нанести раствор на внутреннюю часть пуховика или шубы с расстояния 25-30 см и на одежду второго слоя. Не желательно это делать прямо перед выходом на мороз, так как вы рискуете озябнуть. Простая металлическая скрепка. Всё что нужно сделать, это закрепить скрепку на одежде и немного подождать. Если есть металлическая булавка, то она тоже подойдёт. Её можно закрепить с изнаночной стороны. Она также, как мощный оберег, спасёт вас ещё и от сглаза. Главное не забывать её снимать перед тем, как вы будете стирать одежду, так как она может оставить ржавчину в местах проколов. Что касается верхней одежды, то её можно вешать на металлическую вешалку. Она тоже заберёт из одежды ненужное электричество.

А если всего перечисленного нет под рукой? В ход могут пойти необычные средства.

Вам может помочь лак для волос. Да, да обычный лак для волос распылить на расстояния в 20-30 см также, как и кондиционер, лучше прямо на теле, зажмурив глаза и затаив дыхание, быстро выбегая из этого лакового облака. Постарайтесь не держать баллон близко к одежде, есть вероятность что останутся пятна. Просто протрите одежду влажный салфеткой. Опять же шёлк и атлас не стоит тереть, на нём остаются пятна, а остальное всё можно. Этот метод, к слову сказать, хорошо работает в отношении волос ― помогает быстро привести в порядок взлетевшую в воздух причёску.

Анна Баева желает всем читателям Infopro54 не искриться при снятии одежды или искриться, но не от статического электричества.