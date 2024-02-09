Между нами молния: специалист поделилась секретом, как не убиться током, снимая пуховик

Электрические разряды, разящие без разбору и мужчин и женщин при снятии пуховика или шубы, дарят зачастую непередаваемые ощущения. Актуально эта проблема не только зимой. Даже тогда, когда человек снимает жакет или джемпер, а под ним надета блузка или шелковая рубашка, то можно в два счета сгенерировать искры.
Существует мнение, что избежать накопления статистического электричества помогает ношение вещей из натуральных материалов. Но это заблуждение.
Дизайнер одежды и инженер-технолог швейного производства с 15-летним опытом Анна Баева раскрыла секреты борьбы с этим неприятным явлением.
― Натуральные ткани не спасут вас от накопления статического электричества. На самом деле шерсть и шёлк очень электризуются, это их природные свойства. А если они контактируют с синтетикой, то это гремучая смесь. Вспомните даже, как мы в детстве тёрли воздушный шарик о волосы, и потом волосы поднимались за шариком образуя при этом забавную шевелюру. Так вот, в идеале конечно одеваться только в хлопок и лён. Они точно не будут бить вас током. Но вряд ли это возможно, например, в минус тридцать, ― говорит эксперт.
На те случаи, когда вы уже точно понимаете, что скоро начнете искриться у специалиста есть проверенные советы.
А если всего перечисленного нет под рукой? В ход могут пойти необычные средства.
Анна Баева желает всем читателям Infopro54 не искриться при снятии одежды или искриться, но не от статического электричества.
Фото предоставлено Анной Баевой.
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