42 факта нелегального потребления газа выявлены в Новосибирской области

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» с начала текущего года выявило 42 факта незаконного отбора газа жителями Новосибирской области. Среди них: 10 случаев самовольного подключения гражданами к системе газоснабжения после отключения газа по причине задолженности; 28 незаконных врезок в газопровод лицами, не имеющими договора поставки газа; и 4 случая несанкционированного вмешательства в работу счетчика. Суммарный ущерб от нелегального газопотребления превысил 2,35 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального поставщика природного газа.

— Наибольшее количество фактов хищения газа выявлено в Новосибирске (11), поселке Октябрьский Мошковского района (10) и Чулыме (5). Все несанкционированные врезки незамедлительно устраняются сотрудниками газораспределительных организаций. По фактам нарушений составляются соответствующие акты, материалы направляются в правоохранительные органы, — констатировала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Комарова.

За хищение природного газа предусмотрена как административная ответственность (штраф от 10 до 15 тысяч рублей), так и уголовная (до 6 лет лишения свободы). Более того, гражданам, ранее подвергавшимся административному наказанию за самовольное подключение к газовым сетям, за повторное подобное правонарушение грозит уголовная ответственность (до 8 лет лишения свободы).

Кроме административного либо уголовного наказания, нарушитель полностью оплачивает незаконно потреблённый газ исходя из максимальной мощности оборудования и не менее 3 месяцев его круглосуточной работы. Если мощность несанкционированного оборудования определить невозможно, то оплата производится по нормативам с применением коэффициента 10.

— Самовольное подключение к газовым сетям может повлечь аварийную ситуацию, не исключающую жертв среди населения. Своевременное пресечение незаконного пользования газом существенно повысит нашу с вами безопасность, поможет предотвратить трагедию, спасет чью-то жизнь! — отметила Елена Комарова.

Сообщить о хищении природного газа физическим или юридическим лицом можно круглосуточно по телефону (+7 383) 241-97-39 (автоответчик), в WhatsApp на номер +7 958 451-31-15, в электронном письме по адресу gaz@nrg.org.ru.

В рабочее время — по телефону 8 800 250-98-27(звонок бесплатный) или по телефону абонентского пункта.

Фото предоставлено пресс-службой компании