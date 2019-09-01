Эксперты назвали самые маленькие квартиры в новостройках России

Малогабаритные квартиры и апартаменты в силу своей более доступной стоимости сегодня являются одним из наиболее востребованных форматов недвижимости на первичном рынке России. При этом в зависимости от региона минимальная площадь лота может значительно отличаться. По оценке ЦИАН, на сегодняшний день лишь в 25 субъектах федерации в продаже представлены новостройки со студиями площадью до 20 кв. м включительно. Изучив предложение компактного жилья, эксперты составили рейтинг регионов России с самыми маленькими лотами на первичном рынке.

При составлении рейтинга регионов России с самыми маленькими квартирами и апартаментами в новостройках учитывались строящиеся жилые комплексы, а также объекты, получившие разрешение на ввод в эксплуатацию не более пяти лет назад. В случае со сданными домами в зачет шли только квартиры без ремонта, если эта опция не предусмотрена от застройщика. В ряде регионов было зафиксировано совпадение минимального метража. Для таких субъектов позиция определялась исходя из стоимости лота – чем дешевле, тем выше место.

Самый маленький на сегодняшний день лот в новостройках России выставлен на продажу в Москве. Это апартаменты площадью 14,3 кв. м в комплексе Loft FM. Стоит отметить, что этот объект находится не просто в столице, а в центральной ее части – в Таганском районе Центрального административного округа. Это определяет высокую стоимость лота – 4,67 млн рублей или более 300 тыс. рублей за «квадрат».

«Серебро» получает Калининградская область, где наиболее компактный лот на первичном рынке имеет метраж 15 кв. м ровно. Данная студия выставлена на продажу в жилом комплексе «Новое Голубево» примерно в пяти километрах от Калининграда. Локация, так же как и в случае с первым местом, определяет стоимость: приобрести эту квартиру можно за 640 тыс. рублей.

Замыкает первую тройку Республика Башкортостан с показателем 15,78 кв. м. Такие габариты имеет лот в жилом комплексе «Комфорт-квартал Московский» в Уфе. Компактная студия будет передана покупателю в состоянии white box, что позволит существенно сэкономить время и деньги на ремонте, ограничившись лишь финишной отделкой. Стоимость самой маленькой квартиры в Башкирии – 1,02 млн рублей.

Также в топ-5 рейтинга вошли квартиры из Воронежа (квартира площадью 16,7 кв. м в комплексе «Интурист» за 639 тыс. рублей), Барнаула (площадью 16,97 кв. м за 1,12 млн рублей).

Новосибирская область заняла в рейтинге 19 место. Квартира в ЖК «Весенний» площадью 19 кв. м, выставленная на продажу за 1,31 млн руб заняла в рейтинге 19 место.

Фото с официального сайта ЖК «Весенний»