«Белое шоу» в Новосибирске. К 100-летию Российского цирка

Белый цвет не зря считают королем спектра: в ярком шоу, которое стартует в Новосибирске 14 сентября, участвуют ведущие артисты российского цирка, призеры и лауреаты престижнейших международных цирковых фестивалей, представители знаменитых династий.

Что мы увидим в новой программе Новосибирского цирка?

«Гвоздь» программы — цирковой дрессированный носорог, которых в России всего два. Мафуньян или, как его ласково называют, Мафуша — самая большая звезда шоу. Наставница носорога, заслуженная артистка России Елена Федотова в цирке уже десятки лет, из них семь работает в паре с трехтонным гигантом.

Знаменитого носорога привезли из заповедника Южно-Африканской Республики. На тот момент ему было немногим больше двух лет. Дрессировать начали с первого дня. Мафуньян — уникальный и очень добрый носорог, любимец всего коллектива. «Иногда кажется, что он все понимает с полуслова». Специалисты из Европы рекомендовали зафиксировать его достижения в Книге рекордов Гиннесса — он единственный в мире исполняет команды, тогда как в европейских цирках носорогов выводят лишь для того, чтобы продемонстрировать публике их силу, мощь и необычную красоту.

Сама Елена Федотова — звезда цирка, заслуженная артистка России, представительница известной династии во втором поколении, воплощающая на манеже лучшие традиции цирковой дрессуры. Ее родители — известные дрессировщики экзотических животных, заслуженные артисты России Любовь и Борис Федотовы. В 1980 году они выпустили уникальный аттракцион «Здравствуй, мир!», в котором участвовали 18 видов животных. Это они впервые вывели на манеж животное, ранее считавшееся не поддающимся дрессировке — лошадь Пржевальского. Да и остальные артисты их аттракциона — зебры, ламы, верблюды, страусы нанду — были редкостью. Сама Елена Федотова впервые выступила на арене в 9 лет. Сегодня же она — единственная в России дрессировщица, которая работает с носорогом.

Вместе с ней на арене начали выступать и дочери Анастасия и Алиса. Анастасия работала акробатический номер, пластический этюд с тигровыми питонами и несколько номеров с лошадьми. А десятилетней Алисе на «птичьем» рынке в Киеве, где семья была в то время на гастролях, купили будущих четвероногих артистов — дога Лорда, боксера Атиллу, карликового пуделя Домино, и она дебютировала как самая юная дрессировщица России.

Сегодня Анастасия и Алиса — достойные продолжательницы династии. Алиса покажет номер с четвероногими артистами, в котором таксы, бобтейлы, шелти и пудели станцуют весенний джаз. Старшая сестра, Анастасия Стыкан-Федотова, обладательница Гран-при «Золотой клоун» Международного циркового фестиваля Монте-Карло, представит новосибирской публике номер «Свобода лошадей “Эльфория”».

Главная «изюминка» выступлений этой удивительной семьи — общение с животными, будь то собаки, лошади, тигры или носорог, на равных.

— Мы не требуем от животных того, что им не свойственно, к примеру, чтобы носорог стоял на голове. В природе этого нет и не должно быть. Намного интереснее для нас простое общение с животными, — объясняют Федотовы. — Заставить того же носорога что-либо делать невозможно, но можно договориться.

Несомненно, пальму первенства за зрительское внимание с Мафуньяном в «Белом шоу» разделят белые бенгальские тигры. Говорят, увидеть тигра такого окраса — к счастью и душевной гармонии. Увы, в природе сделать это практически невозможно — еще в середине XX века об этом «позаботились» охотники и браконьеры. Но новосибирский зритель может увидеть уникальных животных. И, к слову, не только их!

Бесспорное украшение «Белого шоу» — необыкновенно сложный воздушный полет под руководством Стаса Богданова. Станислав — тоже представитель цирковой династии. Его отец, воздушный гимнаст Николай Богданов, исполнял уникальные трюки: тройное сальто с завязанными глазами и мешком на голове, свободное падение из-под купола цирка и многие другие. Восьмилетний Стас вместе со своим отцом начал выступать в номере «Гимнаст на ремнях», а в 15 лет отдельно от отца начал самостоятельную карьеру и спустя два года вместе с единомышленниками выпустил собственный номер. Пируэт-сальто, тройное сальто-мортале и другие сложнейшие акробатические и каскадерские трюки этих артистов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре встречают овациями в Европе, Азии, Америке. Молодые, креативные, энергичные, любящие романтику цирка и экстрим, лауреаты международных цирковых фестивалей — воздушные гимнасты во главе со Станиславом Богдановым всегда готовы удивлять и вдохновлять публику.

Еще один сюрприз — сложнейший и красивейший акробатический номер в исполнении Анатолия Собачко и Юлии Узких. Воздушная акробатика на бамбуке — редчайший жанр в современном цирке. Его история уходит корнями в Древний Китай: тогда артисты цирка выполняли трюки на бамбуковой палке, которую подвешивали на высоту. Наши акробаты сегодня используют уникальный усовершенствованный реквизит, и их «Бамбук» расцветает на высоте 25 метров.

«Белое шоу» — яркая и многогранная цирковая история. Его украсят удивительные «Бронзовые скульптуры» Александра Терентьева: номер, аналога которому нет в мире, способен изменить отношение к красоте и возможностям человеческого тела. Дрессированные кошки Анастасии Вахрушевой пройдут перед зрителями по натянутой проволоке и продемонстрируют прыжки через горящий обруч. И, конечно же, новая программа не обойдется без искрометного юмора и клоунских реприз. Клоун Илья Манин — это добрый юмор, кураж, пантомима, буффонада, эксцентрика, элементы жонглирования, акробатики и постоянная импровизация. А сложить из всего многообразия номеров единый «белый паззл» поможет великолепный шпрехшталмейстер Владимир Кожевников.

Как вы понимаете, все это стоит увидеть своими глазами!

Новосибирский государственный цирк ждет вас на премьере «Белого шоу» 14 сентября.

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Подготовлен пресс-службой Новосибирского государственного цирка

Фото Сергея Барсукова