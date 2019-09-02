«Белое шоу» в Новосибирске. К 100-летию Российского цирка

Белый цвет не зря считают королем спектра: в ярком шоу, которое стартует в Новосибирске 14 сентября, участвуют ведущие артисты российского цирка, призеры и лауреаты престижнейших международных цирковых фестивалей, представители знаменитых династий.
«Гвоздь» программы — цирковой дрессированный носорог, которых в России всего два. Мафуньян или, как его ласково называют, Мафуша — самая большая звезда шоу. Наставница носорога, заслуженная артистка России Елена Федотова в цирке уже десятки лет, из них семь работает в паре с трехтонным гигантом.
Знаменитого носорога привезли из заповедника Южно-Африканской Республики. На тот момент ему было немногим больше двух лет. Дрессировать начали с первого дня. Мафуньян — уникальный и очень добрый носорог, любимец всего коллектива. «Иногда кажется, что он все понимает с полуслова». Специалисты из Европы рекомендовали зафиксировать его достижения в Книге рекордов Гиннесса — он единственный в мире исполняет команды, тогда как в европейских цирках носорогов выводят лишь для того, чтобы продемонстрировать публике их силу, мощь и необычную красоту.
Сама Елена Федотова — звезда цирка, заслуженная артистка России, представительница известной династии во втором поколении, воплощающая на манеже лучшие традиции цирковой дрессуры. Ее родители — известные дрессировщики экзотических животных, заслуженные артисты России Любовь и Борис Федотовы. В 1980 году они выпустили уникальный аттракцион «Здравствуй, мир!», в котором участвовали 18 видов животных. Это они впервые вывели на манеж животное, ранее считавшееся не поддающимся дрессировке — лошадь Пржевальского. Да и остальные артисты их аттракциона — зебры, ламы, верблюды, страусы нанду — были редкостью. Сама Елена Федотова впервые выступила на арене в 9 лет. Сегодня же она — единственная в России дрессировщица, которая работает с носорогом.
Вместе с ней на арене начали выступать и дочери Анастасия и Алиса. Анастасия работала акробатический номер, пластический этюд с тигровыми питонами и несколько номеров с лошадьми. А десятилетней Алисе на «птичьем» рынке в Киеве, где семья была в то время на гастролях, купили будущих четвероногих артистов — дога Лорда, боксера Атиллу, карликового пуделя Домино, и она дебютировала как самая юная дрессировщица России.
Сегодня Анастасия и Алиса — достойные продолжательницы династии. Алиса покажет номер с четвероногими артистами, в котором таксы, бобтейлы, шелти и пудели станцуют весенний джаз. Старшая сестра, Анастасия Стыкан-Федотова, обладательница Гран-при «Золотой клоун» Международного циркового фестиваля Монте-Карло, представит новосибирской публике номер «Свобода лошадей “Эльфория”».
Главная «изюминка» выступлений этой удивительной семьи — общение с животными, будь то собаки, лошади, тигры или носорог, на равных.
— Мы не требуем от животных того, что им не свойственно, к примеру, чтобы носорог стоял на голове. В природе этого нет и не должно быть. Намного интереснее для нас простое общение с животными, — объясняют Федотовы. — Заставить того же носорога что-либо делать невозможно, но можно договориться.
Несомненно, пальму первенства за зрительское внимание с Мафуньяном в «Белом шоу» разделят белые бенгальские тигры. Говорят, увидеть тигра такого окраса — к счастью и душевной гармонии. Увы, в природе сделать это практически невозможно — еще в середине XX века об этом «позаботились» охотники и браконьеры. Но новосибирский зритель может увидеть уникальных животных. И, к слову, не только их!
Бесспорное украшение «Белого шоу» — необыкновенно сложный воздушный полет под руководством Стаса Богданова. Станислав — тоже представитель цирковой династии. Его отец, воздушный гимнаст Николай Богданов, исполнял уникальные трюки: тройное сальто с завязанными глазами и мешком на голове, свободное падение из-под купола цирка и многие другие. Восьмилетний Стас вместе со своим отцом начал выступать в номере «Гимнаст на ремнях», а в 15 лет отдельно от отца начал самостоятельную карьеру и спустя два года вместе с единомышленниками выпустил собственный номер. Пируэт-сальто, тройное сальто-мортале и другие сложнейшие акробатические и каскадерские трюки этих артистов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре встречают овациями в Европе, Азии, Америке. Молодые, креативные, энергичные, любящие романтику цирка и экстрим, лауреаты международных цирковых фестивалей — воздушные гимнасты во главе со Станиславом Богдановым всегда готовы удивлять и вдохновлять публику.
Еще один сюрприз — сложнейший и красивейший акробатический номер в исполнении Анатолия Собачко и Юлии Узких. Воздушная акробатика на бамбуке — редчайший жанр в современном цирке. Его история уходит корнями в Древний Китай: тогда артисты цирка выполняли трюки на бамбуковой палке, которую подвешивали на высоту. Наши акробаты сегодня используют уникальный усовершенствованный реквизит, и их «Бамбук» расцветает на высоте 25 метров.
«Белое шоу» — яркая и многогранная цирковая история. Его украсят удивительные «Бронзовые скульптуры» Александра Терентьева: номер, аналога которому нет в мире, способен изменить отношение к красоте и возможностям человеческого тела. Дрессированные кошки Анастасии Вахрушевой пройдут перед зрителями по натянутой проволоке и продемонстрируют прыжки через горящий обруч. И, конечно же, новая программа не обойдется без искрометного юмора и клоунских реприз. Клоун Илья Манин — это добрый юмор, кураж, пантомима, буффонада, эксцентрика, элементы жонглирования, акробатики и постоянная импровизация. А сложить из всего многообразия номеров единый «белый паззл» поможет великолепный шпрехшталмейстер Владимир Кожевников.
Новосибирский государственный цирк ждет вас на премьере «Белого шоу» 14 сентября.
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Подготовлен пресс-службой Новосибирского государственного цирка
Фото Сергея Барсукова
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