43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

Автомобильный сайт Дром спросил у россиян «Что делать с брошенным в общественном месте автохламом?»

Самым популярным ответом в Новосибирской области стал «увезти на штрафстоянку». За него проголосовало 43% опрошенных. Радикальный вариант «утилизировать» выбрали 18,6% автолюбителей региона. А 17,4% респондентов штрафовали бы владельца, пока тот не уберет мешающий транспорт. При этом 16% новосибирцев считают, что нужно найти хозяина и попросить убрать свой автохлам. Оставшиеся 4,8% жителей Новосибирской области считают, что делать ничего не нужно.

Результаты всероссийского голосования немного отличаются. Голоса распределились следующим образом: «штрафстоянка» – 36%, «утилизировать» – 22%, «попросить убрать хозяина» – 19%, «штрафовать» – 18%, «ничего не делать» – 6%. Жители Москвы и Санкт-Петербурга по большей части солидарны с россиянами. Интересно, что в республике Крым вариант «ничего не делать» стал в два раза популярнее (12,2%). В Ленинградской области 30% штрафовали бы владельца, пока тот не уберет автохлам.

— Надо сначала определить юридически, что такое автохлам. В моем понимании это то, что восстановлению не подлежит. Если подлежит, то у автомобиля есть законный владелец и он может ожидать ремонта. Не у всех есть возможность отремонтировать автомобиль быстро. Владелец имеет право стоянки автомобиля точно такое же, как и его соседи. А чтобы очистить дворы, надо принуждать убирать то, что снято с учета и что привести в состояние, годное к прохождению техосмотра, уже невозможно. Думаю, этих двух критериев достаточно, — считает один из участников опроса.

Всероссийский опрос проводился с 25 февраля по 4 марта 2021 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 11 245 человек.