Когда придет тепло в Новосибирск, волнует всех жителей региона

Когда все-таки наступит весна по-настоящему — с плюсовыми температурами, ярким солнцем и первыми ручейками.

Сервис Gismeteo прогнозирует самый холодный день месяца в праздник проводов зимы и Прощеного воскресенья, 14 марта. В этот день синоптики обещают до 19 градусов мороза ночью и 13 — днем. Первые плюсовые температуры, согласно прогнозу, порадуют 20 и 21 и 30 марта, а также 6 и 7 апреля. В остальное время ожидаются минусовые температуры, снегопады, но, к счастью, и солнечные дни станут нередким явлением.

Сервис Accuweather показывает примерно ту же погоду на остаток марта, но меньше снегопадов. В соответствии с прогнозом, целых три дня марта, с 20-го по 22-е число, будут держаться на нулевом значении температуры. К сожалению, потом снова похолодает.

В апреле начнутся дожди, при этом и про снегопады забывать не стоит — снег обещают вплоть до 13-го числа. Ближе к середине месяца установятся плюсовые температуры — от +2 до +12 градусов.

Согласно pogoda.mail, апрель каждый день обещает исключительно плюсовые температуры. Причем без резких перепадов. А к концу месяца столбик термометра и вовсе будет показывать желанные +14… +16 градусов. Но радоваться пока рано. Вторая половина марта обещает быть холодной. Температура воздуха, по оценкам синоптиков, будет ниже мартовской нормы на 1–2 градуса.