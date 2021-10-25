45 новосибирских компаний готовы предоставить документы для «спортивного» налогового вычета

Со следующего года граждане, занимающиеся физкультурой и спортом в организациях, включенных в специальный перечень, могут получать налоговый вычет. В настоящее время в Новосибирской области уже сформирован и направлен в Минспорта РФ перечень из 45 таких организаций.

— Понятно, что это и сетевые фитнес-клубы, и крупные организации, и небольшие клубы, — сообщает министр физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. — Главный критерий, чтобы основным видом деятельности организации — спортивно-физкультурная работа, чтобы в ней работали тренеры, имеющие специальное образование. Перечень сформирован, его можно будет увидеть на нашем сайте в ближайшее время. Сегодня мы его направляем в Минспорта РФ для актуализации федерального перечня. Уверен, что в следующем году перечень таких организаций может расшириться.

По словам министра, такое решение о вычете, принятое на федеральном уровне, должно способствовать привлечению в спорт как можно большего числа людей.

— Ни для кого не секрет, что в последние годы правительство РФ уделяет особое внимание развитию физкультуры и спорта на территории нашей страны, — говорит Ахапов. — Те индикаторы, которые обозначены в нацпроекте «Демография» и в нашем региональном проекте «Спорт — норма жизни», достаточно амбициозны и убедительны: к 2030 году — не менее 70% граждан, занимающихся физкультурой и спортом. Уверен, что этот фактор, этот мотив (Вычет. — Ред.) наверняка послужит позитивным призывом к занятиям спортом, что 2024-й и последующие годы станут теми годами, когда Новосибирская область сможет очень ярко представлять развитие массового спорта.

В УФНС по Новосибирской области поясняют: вычет можно будет получить как за себя, так и за детей — родных, приемных и подопечных. Но, в отличие от вычета за медуслуги, на этом круг родственников, за которых можно претендовать на выплату, оканчивается. По словам начальника отдела налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов УФНС Ирины Демиденко, оформить право на вычет можно либо в налоговой инспекции по месту жителя, либо через работодателя.

— Эти варианты отличаются тем, что, если вычет оформляется у работодателя (например фитнес-клуб сразу оплачен в начале года на год вперед), можно, не дожидаясь окончания налогового периода календарного года, уже обратиться в налоговую инспекцию, получить соответствующее уведомление и с ним обратиться к работодателю, — говорит Демиденко. — Если человек оплачивает ежемесячно, можно накопить в течение года эти оплаты, собрать документы и обратиться в налоговую. Кроме договора со спортклубом необходим платежный документ. Конечно, спортивные организации, включенные в перечень, будут своим клиентам это разъяснять.

По информации УФНС, предельная сумма в год, которую налогоплательщик сможет получить — 120 тысяч рублей, если заработная плата является основным видом дохода и не превышает 5 млн рублей. Но это — общая сумма для всех видов социальных налоговых вычетов. То есть если человек несет только такие расходы, он будет иметь право вернуть 13% в пределах 120 тысяч: 15,6 тысячи рублей в год человек может вернуть из бюджета.