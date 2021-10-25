Владимир Путин рекомендовал главам регионов ввести самоизоляцию для граждан старше 60 лет

Губернаторам рекомендовали ввести самоизоляцию для невакцинированных граждан старше 60 лет, сообщается в понедельник на сайте Кремля.

— Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <…> введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет, — говорится в сообщении.

Главам регионов РФ рекомендовано ввести запрет на работу общепита по ночам и режим самоизоляции для непривитых старше 60 лет, ввести систему QR-кодов для посещения организаций, перечень которых установят кабмин и местные власти.

Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима и социальной дистанции.

Ранее президент поддержал введение «нерабочих дней» в начале ноября.

12 октября в Новосибирской области была введена обязательная вакцинация, с 8 ноября вводятся QR-коды. Пока для посещения мероприятий с численностью от 500 человек. Представители индустрии развлечений региона уже заявили об убытках. По данным областного Минздрава, на 22 октября в регион поступили более 1 млн 176 тысяч доз вакцин. Всего в Новосибирской области однократно вакцинированы свыше 822 тысяч жителей. Завершили вакцинацию более 752 тысяч. После введения обязательной вакцинации, по словам министра Константина Хальзова, ежедневно в области вакцинируются более 10 тысяч жителей.