Диетические сладости

Следует учесть факт того, что отказаться от глюкозы нецелесообразно, ведь этот компонент обеспечивает нормальное функционирование почти всех внутренних органов, способствует обменному процессу и поддерживает нормальную работу головного мозга. Рассмотрим какие ингредиенты можно есть в течение диеты.

Мармелад

Мармелад – наиболее низкокалорийное изделие, которое можно приобрести в магазине, при условии, если выбран качественный продукт. Этот продукт состоит из яблочного пектина, он содействует пищеварению, т.к настоящий первосортный мармелад может очистить кишечник и не дает холестерину повышаться в организме, не дает воспалительным процессам организма прогрессировать.

Зефир

Несмотря на различные мнения, диетологи сходятся в одном — зефир диетический продукт в полном смысле. Расхождение мнений по этому поводу неслучайно, потому что фабричное производство этого лакомства нельзя назвать диетическим. Это связано с тем, что в нем присутствуют искусственные красители, сахар и консерванты. Поэтому врачи-диетологи рекомендуют готовить зефир в домашних условиях. Для этого нужны всего лишь зеленое яблоко, мед, яичный белок и желатин.

Сухофрукты

В период диеты сухофрукты есть не только можно, но и обязательно. Курага пополняет запасы калия, который может смываться из организма, если ограничить прием некоторых продуктов, содержащих этот элемент. Надо отметить, что именно курага содействует нормальной работе сердца, а также придает организму ощущение сытости, которая остается надолго.

Финики нужны, если вы ведете спортивный образ жизни. Этот сухофрукт поднимает выносливость, стойкость организма. Если вы легко ранимы и часто впадаете в стрессовые ситуации, то изюм незаменим для вашего организма. Этот компонент также повышает качество крови.

Мед

Великолепный альтернативный вариант сахару – мед. Он сладкий и питательный, а ценных веществ в нем в преизбытке. Такие ингредиенты повышают функциональность головного мозга, обеспечивают радостное настроение, даже нормализуют сон.

Горький шоколад

Этот тип шоколада оригинальная альтернатива для любителей этой сладкой «вещицы». В случае если содержание какао в нем составляет всего 70%, то можно быть уверенным, что этот шоколад содержит в себе мизерное количество сахара, а уровень клетчатки достаточен, чтобы придать организму ощущение удовлетворенности. Небольшой ломтик горького шоколада никогда не будет помехой любой строгой диете.