45 офисов банка «Открытие» в Сибири будут офисами с отметкой «Здесь рады детям»

Участниками премии Open Friendly Business могут стать представители малого и среднего бизнеса, которые обладают, как минимум, одним kid-friendly критерием: с радостью встречают детей в своих компаниях, бесплатно наливают воду, имеют детское игровое пространство на своей территории. Подать заявку и ознакомиться с подробностями участия в премии можно на сайте премии Openfriendly.ru до 22 марта.

Kid-Friendly – социальный проект основателей компании «Бэби-клуб», направленный на создание благоприятной городской среды для людей с детьми. Основатель проекта Kid-Friendly Юрий Белонощенко и банк «Открытие» при поддержке бизнес-школы «Сколково» приняли решение организовать премию Open Friendly Business и отметить предпринимателей, чей бизнес дружелюбен к детям. Цель премии – мотивировать предпринимателей создавать места с клиентским сервисом высокого уровня для гостей с детьми. Компании kid-friendly размещают на входной двери наклейку «Здесь рады детям», в мобильном приложении на картах организаторов отражаются их адреса.

Выбор победителей премии пройдет в три этапа. Первый этап – сбор заявок и их верификация (5 марта – 22 марта), второй – открытое онлайн-голосование (25 марта – 7 апреля), заключительным этапом станет приглашение полуфиналистов на финальное мероприятие в Москве 20 апреля. Экспертное жюри выберет победителей в пяти основных и двух специальных номинациях – Open Friendly «Прорыв года» от банка «Открытие» и Open Friendly «Kids», лучшего в ней определят сами дети. Для гостей, пришедших на финал всей семьей, будет оборудована игровая детская зона от «Бэби-клуба», где можно будет оставить детей на время мероприятия.

Одним из призов для победителя премии Open Friendly Business станет поездка в Австрию и экскурсия на производство велокомпании Woom для обмена опытом по «экономике дружелюбности бизнеса». Все победители получат призы от Московской школы управления «Сколково», публикации о своём бизнесе в федеральных СМИ, специальные значки Kid-Friendly на дружелюбной карте, сертификаты на обслуживание в банке «Открытие», менторские встречи с известными предпринимателями, а также другие подарки от партнеров премии.

ПАО Банк «ФК Открытие» присоединился к проекту Kid-Friendly в 2018 году. До конца этого года количество friendly-отделений банка вырастет до 227 во всех регионах страны, 45 из них – в регионах Сибирского федерального округа: 20 офисов в Новосибирской области, 11 – в Кемеровской, по 5 – в Алтайском и Красноярском краях, 2 – в Томске, по одному — в Омске и Иркутске.

— Мы создаём клиентский сервис высокого уровня и хотим мотивировать 170 тысяч наших активных клиентов-предпринимателей открывать дружелюбные места в своих компаниях для гостей с детьми, — отметила заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

Подать заявку на участие могут компании малого и среднего бизнеса со всей страны на сайте премии Openfriendly.ru.

Генеральный спонсор премии Open Friendly Business – банк «Открытие». Партнеры – Московская школа управления «Сколково», сеть центров раннего развития «Бэби-клуб», сеть семейных кафе «Андерсон», Мосигра, Novikov School, Lego Education, компании Woom и Sela. При поддержке Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и Агентства стратегических инициатив.

Фото: пресс-служба банка