 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

45 офисов банка «Открытие» в Сибири будут офисами с отметкой «Здесь рады детям»

  • 05/03/2019, 16:35
Банк «Открытие», бизнес-школа «Сколково» и проект Kid-Friendly объявили о старте премии Open Friendly Business для предпринимателей.

45 офисов банка «Открытие» в Сибири будут офисами с отметкой «Здесь рады детям»Участниками премии Open Friendly Business могут стать представители малого и среднего бизнеса, которые обладают, как минимум, одним kid-friendly критерием: с радостью встречают детей в своих компаниях, бесплатно наливают воду, имеют детское игровое пространство на своей территории.  Подать заявку и ознакомиться с подробностями участия в премии можно на сайте премии Openfriendly.ru до 22 марта.

Kid-Friendly – социальный проект основателей компании «Бэби-клуб», направленный на создание благоприятной городской среды для людей с детьми. Основатель проекта Kid-Friendly Юрий Белонощенко и банк «Открытие» при поддержке бизнес-школы «Сколково» приняли решение  организовать премию Open Friendly Business и отметить предпринимателей, чей бизнес дружелюбен к детям. Цель премии – мотивировать предпринимателей создавать места с клиентским сервисом высокого уровня для гостей с детьми. Компании kid-friendly размещают на входной двери наклейку «Здесь рады детям», в мобильном приложении на картах организаторов отражаются их адреса.

Выбор победителей премии пройдет в три этапа. Первый этап – сбор заявок и их верификация (5 марта – 22 марта), второй – открытое онлайн-голосование (25 марта – 7 апреля), заключительным этапом станет приглашение полуфиналистов на финальное мероприятие в Москве 20 апреля. Экспертное жюри выберет победителей в пяти основных и двух специальных номинациях – Open Friendly «Прорыв года» от банка «Открытие» и Open Friendly «Kids», лучшего в ней определят сами дети. Для гостей, пришедших на финал всей семьей, будет оборудована игровая детская зона от «Бэби-клуба», где можно будет оставить детей на время мероприятия.

Одним из призов для победителя премии Open Friendly Business станет поездка в Австрию и экскурсия на производство велокомпании Woom для обмена опытом по «экономике дружелюбности бизнеса». Все победители получат призы от Московской школы управления «Сколково», публикации о своём бизнесе в федеральных СМИ, специальные значки Kid-Friendly на дружелюбной карте, сертификаты на обслуживание в банке «Открытие», менторские встречи с известными предпринимателями, а также другие подарки от партнеров премии.

ПАО Банк «ФК Открытие» присоединился к проекту Kid-Friendly в 2018 году. До конца этого года количество friendly-отделений банка вырастет до 227 во всех регионах страны, 45 из них – в регионах Сибирского федерального округа: 20 офисов в Новосибирской области, 11 – в Кемеровской, по 5 – в Алтайском и Красноярском краях, 2 – в Томске, по одному — в Омске и Иркутске.

— Мы создаём клиентский сервис высокого уровня и хотим мотивировать 170 тысяч наших активных клиентов-предпринимателей открывать дружелюбные места в своих компаниях для гостей с детьми, — отметила заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

Подать заявку на участие могут компании малого и среднего бизнеса со всей страны на сайте премии Openfriendly.ru.

Генеральный спонсор премии Open Friendly Business – банк «Открытие». Партнеры – Московская школа управления «Сколково», сеть центров раннего развития «Бэби-клуб», сеть семейных кафе «Андерсон», Мосигра, Novikov School, Lego Education, компании Woom и Sela. При поддержке Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и Агентства стратегических инициатив.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

В 2018 году оборот новосибирских предприятий общепита составил 26,8 млрд. рублей

В 2018 году оборот новосибирских предприятий общепита составил 26,8 млрд. рублей

05/03/2019, 17:04
Основную долю в обороте составляют малые предприятия.
«Газпром нефть» не рассматривает «ВПК Ойл» как прямого конкурента

«Газпром нефть» не рассматривает «ВПК Ойл» как прямого конкурента

05/03/2019, 16:51
На рынке Новосибирской области места хватит обоим игрокам.
СО РАН инициирует трехлетний мораторий на действия с федеральным имуществом

СО РАН инициирует трехлетний мораторий на действия с федеральным имуществом

05/03/2019, 16:13
Федеральное имущество предлагается передать под контроль новой управляющей структуры Академгородка 2.0.

Актуальный разговор

Новосибирск — самый конкурентный город в России на рынке МФО

Новосибирск — самый конкурентный город в России на рынке МФО

Все материалы
Новости

Компания из Сочи сорвала строительство спортивного объекта в Колывани

05/03/2019, 20:17

Проверки объектов долевого строительства будут проходить в новом формате

05/03/2019, 18:15

ГПНТБ требуется пространство

05/03/2019, 17:46

В Новосибирске стало больше миллионеров

05/03/2019, 17:42

В Клубе Директоров обсудили «Управление изменениями в компании»

05/03/2019, 17:17

В 2018 году оборот новосибирских предприятий общепита составил 26,8 млрд. рублей

05/03/2019, 17:04

«Газпром нефть» не рассматривает «ВПК Ойл» как прямого конкурента

05/03/2019, 16:51

СО РАН инициирует трехлетний мораторий на действия с федеральным имуществом

05/03/2019, 16:13

Погрузка на ЗСЖД выросла на 2,6%

05/03/2019, 16:07

В зоне риска 30% строящихся объектов в Новосибирске

05/03/2019, 15:34

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска