«Газпром нефть» не рассматривает «ВПК Ойл» как прямого конкурента

— В рамках соглашения, подписанного между Новосибирской областью с ПАО «Газпром нефть» на Российском экономическом форуме (РЭФ) в Сочи, Новосибирская область получит столько битумных материалов, сколько необходимо региону, — заявил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Представители компании «Газпром нефть» подтвердили, что они не рассматривают «ВПК Ойл» как прямого, жесткого конкурента и готовы им оказывать содействие, в том числе технологическое, в освоении производства, — добавил Травников.

Сегодня в округе работает два крупных производителя битума: предприятие «Газпром нефти» в Омске и ООО «ВПК Ойл» в Коченево.

Губернатор уверен, что на рынке региона хватит места всем игрокам, так как в ближайшие годы запланирован рост строительства жилых и социальных объектов, а также дорожного строительства. Только в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предстоит отремонтировать 2 тысячи км дорог. Кроме того, в области реализуются проекты строительства четвертого моста, Восточного обхода и т. д.

— Потребность в качественном битуме будет расти. Сейчас нужно подготовиться к росту объемов строительства. Именно это мы с «Газпром нефтью» обсуждали, — резюмировал Травников.

Получить комментарий в «ВПК-Ойл» на момент публикации редакции не удалось.

В начале 2018 года представители компании «ВПК-Ойл» сообщали о планах по созданию в Коченево битумного хаба. В составе хаба анонсировались резервуары хранения битума на 50 тысяч тонн, два производства полимерных битумных материалов и эмульсий, железнодорожная эстакада, автоналивная станция и объекты общезаводского хозяйства.

В июне битумные материалы завода начали поступать на ремонт и реконструкцию дорог области.

Фото из фотобанка ПАО «Газпром нефть»