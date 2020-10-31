47% новосибирцев считают, что на удаленке работают эффективнее коллег

В Новосибирске 55% респондентов уверены, что дистанционно они работают с той же эффективностью или даже более результативно, чем в офисе, но при этом почти каждый второй (45%) предпочел бы гибридный график — возможность совмещать работу в офисе и дома. К таким выводам пришли аналитики АО «Райффайзенбанк», проведя опрос более 5 тыс. офисных работников из городов-миллионников.

Практику удаленной работы в период пандемии ввели, согласно результатам опроса, 80% компаний в стране. Чаще, чем остальные, из дома стали работать жители Москвы (90%), Екатеринбурга (83%) и Краснодара (83%). В Новосибирске этот показатель ниже – 78% протестировали home office. При этом в росте личной эффективности на удаленной работе больше других уверены опрошенные из Ростова-на-Дону (15%), Санкт-Петербурга (15%) и Москвы (14%). В Новосибирске всего 10% горожан считают, что работали из дома лучше. Однако сомневающихся в личной эффективности при дистанционном графике оказалось намного больше: 31% респондентов в целом по стране считают, что в таком формате они работают менее результативно. В Новосибирске таких – 34%.

Гораздо более строго, чем к собственной эффективности на удаленке, опрошенные относятся к качеству работы коллег. Им недоволен в среднем 41% респондентов, причем в Новосибирске критичен к эффективности других сотрудников почти что каждый второй (47%) участник опроса.

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