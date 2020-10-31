Преимущества электрических котлов отопления и советы по выбору

Производители постоянно совершенствуют выпускаемые устройства. Современные модификации электрических котлов в полной мере выполняют свое предназначение, обеспечивают качественный обогрев зданий, способствуют созданию комфортного микроклимата.

Главные преимущества котлов, работающих за счет электричества

Электрический котел отопления обладает следующими достоинствами:

пожаробезопасность;

повышенной надежностью;

минимальными расходами на установку;

простой монтажа;

компактными размерами;

простотой эксплуатации;

бесшумной работой;

расширенным функционалом.

Качественная проводка и предохранители обеспечивают пожаробезопасность котельных агрегатов. Для установки таких котлов больших расходов не требуется.

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Если бюджет позволяет, стоит отдать предпочтение автоматизированным устройствам. Они поддерживают оптимальный температурный режим с минимальными энерго затратами, обладают несколькими режимами программирования. Оснащаются GSM-контроллером, благодаря которому их функционирование можно контролировать на расстоянии, другими полезными опциями.

У электрических котлов компактные размеры и эстетичный внешний вид. Подавляющая часть современных моделей укомплектована циркулярным насосом, расширительным баком, отводчиком воздуха и все эти элементы находятся в корпусе. Электрические котлы не занимает много пространства, их можно устанавливать в малогабаритных помещениях.

Они просты в эксплуатации, управление приборами осуществляется при помощи нажатий на кнопки.

Функционируют электрические котлы практически бесшумно. Владельцы дома слышат лишь тихий гул прибора.

Если мощность устройства не превышает 9 киловатт, для его установки не требуется получать разрешение.

Еще одно немаловажное преимущество – высокий КПД.

Для монтажа электрических котлов не нужен дымоход и отдельное помещение – это значительно упрощает их размещение.

Критерии выбора

На этапе выбора электрических котлов ориентироваться нужно на четыре основных критерия:

тип оборудования по виду нагревателя;

мощность;

способ размещения;

количество контуров.

По виду нагревателя электрические котельные агрегаты бывают электродными, ТЭНовыми, индукционными.

Тэновые модели имеют простую конструкцию, их легко обслуживать. Отопительное оборудование такого типа доступно по стоимости. Его мощность можно регулировать путем включения и отключения ТЭНов.

Недостатки связаны с образованием накипи на ТЭНах. Необходимости ее периодического очищения, в противном случае снижается теплоотдача.

Электродные модификации бюджетные и компактные. У них простая конструкция. При утечке воды происходит автоматическое отключение системы – это позволяет избежать аварии. Система не боится скачков напряжения и скопления накипи. Теплоноситель быстро нагревается.

Минусы связаны с необходимостью периодической замены электродов, влиянии температуры теплоносителя на мощность. В таких котлах недопустимо применять антифриз в качестве теплоносителя, поскольку он разлагается в электрическом оборудовании.

При отсутствии должного заземления есть риск поражения током.

Индукционные модели самые безопасные из всех электрических систем. Им присущ высокий коэффициент полезного действия, они быстро нагреваются. Между нагревателем и теплоносителем нет электрического взаимодействия.

К химическому составу теплоносителей предъявляются менее жесткие требования. Накипь почти не образуется.

Такие котлы самые удобные в управлении из всех электрических систем. Требований к техобслуживанию минимум. Служит оборудование порядка 50 лет.

Недостатки индукционных моделей заключаются в больших размерах и весе. Такие агрегаты нуждаются в отдельном помещении, так как могут формировать электромагнитные поля, мешающие функционированию бытовых приборов. Индукционные устройства более шумные по сравнению с другими электрическими модификациями.

Способ размещения электрических котлов бывает настенным и напольным. Наибольшим спросом пользуются настенные модели.

Мощность котлов определяют исходя из площади зданий, которые предстоит обогревать с их помощью.

Электрический отопительный котел – это отличный выбор для частного дома. Таким агрегатам присущи отменные эксплуатационные характеристики.

Фото с сайта компании Энергия