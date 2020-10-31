Преимущества электрических котлов отопления и советы по выбору

Производители постоянно совершенствуют выпускаемые устройства. Современные модификации электрических котлов в полной мере выполняют свое предназначение, обеспечивают качественный обогрев зданий, способствуют созданию комфортного микроклимата.
Электрический котел отопления обладает следующими достоинствами:
Качественная проводка и предохранители обеспечивают пожаробезопасность котельных агрегатов. Для установки таких котлов больших расходов не требуется.
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Если бюджет позволяет, стоит отдать предпочтение автоматизированным устройствам. Они поддерживают оптимальный температурный режим с минимальными энерго затратами, обладают несколькими режимами программирования. Оснащаются GSM-контроллером, благодаря которому их функционирование можно контролировать на расстоянии, другими полезными опциями.
У электрических котлов компактные размеры и эстетичный внешний вид. Подавляющая часть современных моделей укомплектована циркулярным насосом, расширительным баком, отводчиком воздуха и все эти элементы находятся в корпусе. Электрические котлы не занимает много пространства, их можно устанавливать в малогабаритных помещениях.
Они просты в эксплуатации, управление приборами осуществляется при помощи нажатий на кнопки.
Функционируют электрические котлы практически бесшумно. Владельцы дома слышат лишь тихий гул прибора.
Если мощность устройства не превышает 9 киловатт, для его установки не требуется получать разрешение.
Еще одно немаловажное преимущество – высокий КПД.
Для монтажа электрических котлов не нужен дымоход и отдельное помещение – это значительно упрощает их размещение.
На этапе выбора электрических котлов ориентироваться нужно на четыре основных критерия:
По виду нагревателя электрические котельные агрегаты бывают электродными, ТЭНовыми, индукционными.
Тэновые модели имеют простую конструкцию, их легко обслуживать. Отопительное оборудование такого типа доступно по стоимости. Его мощность можно регулировать путем включения и отключения ТЭНов.
Недостатки связаны с образованием накипи на ТЭНах. Необходимости ее периодического очищения, в противном случае снижается теплоотдача.
Электродные модификации бюджетные и компактные. У них простая конструкция. При утечке воды происходит автоматическое отключение системы – это позволяет избежать аварии. Система не боится скачков напряжения и скопления накипи. Теплоноситель быстро нагревается.
Минусы связаны с необходимостью периодической замены электродов, влиянии температуры теплоносителя на мощность. В таких котлах недопустимо применять антифриз в качестве теплоносителя, поскольку он разлагается в электрическом оборудовании.
При отсутствии должного заземления есть риск поражения током.
Индукционные модели самые безопасные из всех электрических систем. Им присущ высокий коэффициент полезного действия, они быстро нагреваются. Между нагревателем и теплоносителем нет электрического взаимодействия.
К химическому составу теплоносителей предъявляются менее жесткие требования. Накипь почти не образуется.
Такие котлы самые удобные в управлении из всех электрических систем. Требований к техобслуживанию минимум. Служит оборудование порядка 50 лет.
Недостатки индукционных моделей заключаются в больших размерах и весе. Такие агрегаты нуждаются в отдельном помещении, так как могут формировать электромагнитные поля, мешающие функционированию бытовых приборов. Индукционные устройства более шумные по сравнению с другими электрическими модификациями.
Способ размещения электрических котлов бывает настенным и напольным. Наибольшим спросом пользуются настенные модели.
Мощность котлов определяют исходя из площади зданий, которые предстоит обогревать с их помощью.
Электрический отопительный котел – это отличный выбор для частного дома. Таким агрегатам присущи отменные эксплуатационные характеристики.
Фото с сайта компании Энергия
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