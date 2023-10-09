49 новых школьных автобусов поступило в образовательные организации Новосибирской области

Министерство образования Новосибирской области передало 49 новых автобусов образовательным организациям региона. Автобусы поставили отечественные автопроизводители в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27.06.2023 № 1695-р.

Как прокомментировал врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, школьные автобусы получили 24 муниципальных района Новосибирской области, все они будут направлены в школы для перевозки детей к местам обучения.

«Правительством региона уделяется особое внимание обеспечению безопасности подвоза детей в школы, ведется планомерная работа по замене школьного автобусного парка, в настоящее время на школьных маршрутах не эксплуатируется транспорт старше 10 лет, – подчеркнул Сергей Нелюбов. – За последние 5 лет (с 2018 по 2022 год) в районы области поставлено 415 школьных автобуса».

В целях обеспечения доступности качественного образования детей из населенных пунктов, не имеющих образовательных организаций на своей территории, организован подвоз обучающихся к 433 базовым школам на 594 школьных автобусах. Ежедневно подвозится порядка 15 тысяч школьников. Весь школьный транспорт, обеспечивающий подвоз детей к местам обучения, соответствует требованиям ГОСТа, окрашен в желтый цвет, оснащен приборами Тахограф, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, проблесковыми маячками оранжевого цвета. Для обеспечения безопасности детей в школьных автобусах установлены специальные кресла с ремнями безопасности, кнопки связи с водителем, ограничители скорости 60 километров в час, системы экстренного реагирования при авариях ЭРА ГЛОНАСС.

Сергей Нелюбов подчеркнул, что с 1 сентября 2023 министерством образования Новосибирской области во взаимодействии с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и органами местного самоуправления муниципальных районов организован ежедневный контроль подвоза детей в школы области.