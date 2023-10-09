Зарплату бюджетникам с 1 октября поднимут на 7,5 процентов в Новосибирской области

— В прошлом году мы дважды индексировали зарплату для тех категорий бюджетников, которые не входят в майский указ президента от 2012 года: с 1 июля и с 1 октября — всего на 14%. В этом году, в связи продолжающимся ростом цен и доходов мы планировали двухразовую индексацию зарплат коллег из бюджетной сферы. Первая летняя индексация составила 9,7%, вторую мы планировали на уровне 5%. Однако, мы провели в субботу совещание, изучили результаты статистики и понимаем, что повышать нужно больше, — отметил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, принято принципиальное решение: с 1 октября проиндексировать зарплату бюджетникам, не подпадающим под указ президента, на 7.5%

— Формулирую поручение: реализовать это решение через поправки в бюджет текущего года, которые будете вносить на октябрьскую сессию заксобрания, — поручил Травников министру финансов Новосибирской области Виталию Голубенко.

Эту информацию глава региона также поручил принять внимание главам городских округов и районов, чтобы все расчеты по зарплате за октябрь проводились с учетом этой индексации.

— В последние 2 года мы живем в условиях макроэкономической нестабильности, поэтому необходима поддержка достаточного уровня оплаты труда работников социальной сферы, здравоохранения, культуры. Их уровень оплаты труда должен следовать вслед за приростом средних доходов по экономике, а они выше, чем мы ожидали, — говорит Травников. — Мы видим, что растет инфляция, растут цены в магазинах, цены на коммунальные ресурсы, руководители предприятий повышают зарплаты сотрудникам. Наша задача — обеспечить равноценный рост оплаты труда не подпадающих под указ категорий.

По данным Виталия Голубенко, на индексацию зарплат бюджетникам необходимо около 2 млрд рублей. Эти поправки в бюджет 2023 года министр планирует внести в заксобрание в ближайшие дни, чтобы они были приняты на октябрьской сессии. Темп роста доходов бюджета Новосибирской области, по данным Минфина, в этом году на начало октября составляет 110%.

Ранее редакция сообщала, что из-за ослабления рубля и растущего спроса в Новосибирской области ускорилась инфляция.