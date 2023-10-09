Caviar представил патриотические модели iPhone с флагом и гербом РФ

Отечественный производитель кастомизированных смартфонов из драгоценных материалов Caviar представил новую коллекцию iPhone под названием «Россия», в которую вошли смартфоны в трех вариантах оформления по цене от 449 до 499 тыс. руб. Все модели в лимитированном экземпляре, в количестве 99 штук каждая.

На выбор доступны iPhone 14 Pro и Pro Max или 15 Pro и Pro Max с памятью от 128 ГБ до 1 ТБ.

— В честь России мы создали одноименную коллекцию, которая воплощает ее изобилие, красоту и щедрость. Телефоны из этой коллекции станут великолепным подарком тем, кто любит свою страну, кто сделал для нее много полезных и важных дел, — говорится на сайте компании.

Ранее редакция сообщала, что в сети появились фото нового отечественного смартфона «Р-ФОН».