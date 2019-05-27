5 главных ошибок при укусе клеща

Мы знаем, что клещи — это переносчики целого ряда опасных заболеваний. Среди них клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз и другие тяжёлые инфекции. Опасность быть укушенным достаточно велика. Только в период с 15 марта по 1 июня 2018 года Роспотребназдор сообщил о 175 тысячах случаев обращений пострадавших от укусов клещей.

Несмотря на то, что количество жертв этих кровососущих насекомых снижается (по данным Роспотребнадзора на июнь 2017 года таких было более 300 тысяч), опасность остаётся. Особенно угрожающе складывается ситуация с детьми моложе 15 лет. Среди укушенных их примерно 25%.

Если встречи с клещом избежать не удалось, нужно помнить о пяти правилах, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Это поможет избежать самых тяжёлых последствий.

1) Нельзя доставать клеща руками

Когда клещ уже присосался, достать его будет непросто. Голова насекомого теперь находится под кожей. Своей слюной он закрепляется там, будто клеем. Почему нельзя просто взять и выдернуть клеща руками?

При попытке вытащить его, он, скорее всего, будет раздавлен, а его голова уйдёт ещё глубже в ранку. Брать клеща для анализов нужно, как брали «языка» разведчики во время войны — живьём. Это сделает его исследование гораздо эффективнее, чем если сдавать насекомое мёртвым.

2) Нельзя заливать место укуса спиртом, уксусом или маслом

Говорят, если «залить» клеща спиртом, уксусом или маслом, он перестанет дышать, умрёт и отвалится. Эти слова не имеют ничего общего с истиной. «Народные средства» в борьбе с клещами могут только одно — навредить.

После обработки маслом, клещ может умереть, но при этом он не покажется наружу. Смерть насекомого только усугубит процесс изъятия его из-под кожи. Жгучие жидкости могут и вовсе загнать его глубже. Как мы уже говорили, клеща нужно брать живым. Мёртвый кровосос плохо подходит для лабораторного исследования.

3) Нельзя выкидывать извлечённое насекомое

Вытащив клеща, его нужно изолировать. Для импровизированной тюрьмы прекрасно подойдёт банка или другая ёмкость без щелей. Положите туда смоченную ватку, чтобы насекомое не погибло от нехватки жидкости.

После этого гадкого кровопийцу нужно сразу отнести на исследование. Там его проверят на наличие возбудителей опасных заболеваний. Если просто выбросить клеща, то узнать причинит он вред или нет, станет возможно только при проявлении симптомов.

Например, среди типичных симптомов энцефалита лихорадка, сонливость, слабость в конечностях, шее, онемение кожи лица и шеи. Чаще всего эта болезнь начинается остро, с озноба и повышения температуры тела вплоть до 40 градусов. Лихорадить может от 2 до 10 дней. Параллельно проявляются общее недомогание, резкая головная боль, тошнота и рвота, разбитость, утомляемость, нарушения сна. Нередко болезнь сопровождается болями в теле, в различных группах мышц. Клещевой энцефалит может закончиться параличом, изменением сознания и даже комой с летальным исходом.

4) Нельзя не обращаться к врачам

Если исследования показали положительный результат на энцефалит или боррелиоз, то необходимо взять в лаборатории результат анализа и обратиться к врачу-инфекционисту. По совокупности всех данных, врач примет решение о необходимости экстренной профилактики и дальнейшего обследования.

Зная о том, что бывают незаразные клещи, некоторые люди начинают надеяться на «авось». Это самое опрометчивое и неразумное поведение, какое только можно придумать. К сожалению, такие пациенты обращаются к медицинским работникам, когда становится уже слишком поздно, а возможности для принятия решений — исчерпаны.

После осмотра любой врач назначит анализы. В случае с боррелиозом придется выждать не менее 14 дней. А вот инкубационный период клещевого энцефалита длится в среднем 7-14 дней с колебаниями от 2-3 суток до 30 дней.

5) Нельзя лечить себя самостоятельно

То, что скрывается в ядовитой голове клеща, не всегда поддаётся лечению в специализированных инфекционных больницах. Так, некоторые клещи на Ближнем Востоке и на юге России переносят конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Принимать меры от неё нужно немедленно, после снятия паразита.

Многие знают, что для чрезвычайной профилактики после укуса врачи вкалывают человеческий иммуноглобулин. Его вводят непривитым пациентам. Привитым препарат показан лишь в тех случаях, когда наблюдается множественное присасывание клещей. Использовать его самостоятельно нельзя, так как риск лечения «не от того» исключить невозможно.

Введение иммуноглобулина эффективно лишь в течение первых 72 часов. Симптомы же начнут проявляться лишь спустя 2 недели после укуса. Иногда запущенные, сложные случаи приводят к смерти. Именно поэтому нельзя заниматься самолечением. Пострадавший от укуса клеща не знает наверняка, какой патоген могло переносить насекомое.

Даже если клещ оказался не заражен, ничего хорошего от такого контакта ждать не стоит. В любом случае, аллергия и зуд – мелочи на фоне последствий болезни энцефалитом.

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Фото предоставлено пресс-службой ИНВИТРО