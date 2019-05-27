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6 предвестников инсульта, о которых надо знать

  • 27/05/2019, 17:11
Инсульт – это нарушение кровоснабжения мозга.

6 предвестников инсультаПосле того, как какой-то участок мозга перестает получать кислород вместе с кровью, он отмирает. И значит, нарушается функция, за которую отвечал этот участок – речь, координация, зрение или что-то еще.

Поступление крови в мозг может прекратиться по разным причинам. Одна из них – попадание холестериновой бляшки в мелкий сосуд и его закупорка.

Сама бляшка или ее часть попадает в сосуды, питающие мозг, из других кровеносных сосудов – более крупных. Холестериновые бляшки постепенно увеличиваются, а их фрагменты могут отрываться задолго до того, как случится инсульт. Их крошечные кусочки сначала забивают самые мелкие сосуды, что приводит к незначительным неврологическим нарушениям. Именно на них важно обращать внимание, чтобы своевременно обратиться к врачу – тем самым избежать полноценного инсульта.

Каковы же симптомы приближающегося инсульта? Их шесть:

  1. Галлюцинации любого типа. Если вы почувствовали странные запахи, источник которых непонятен, или вдруг стали слышать звуки, неслышимые для других, или же у вас возникли зрительные галлюцинации – срочно обращайтесь к неврологу. Даже простое ухудшение зрения или слуха, случившееся без видимых причин, это повод для обращения за медицинской помощью. В частности, сигналом тревоги станет внезапно возникшее «туннельное зрения», когда человек видит лишь то, что находится прямо перед ним.
  2. Внезапная сильная головная боль. Принято считать, что голова болит у всех и это не представляет никакой опасности. Но если такая боль для вас нехарактерна, срочно идите к доктору или вызывайте скорую помощь.
  3. Двигательные нарушения, особенно рассинхронизация движений. Поднимите перед зеркалом обе руки, улыбнитесь. Если вы заметили, что руки двигаются неодинаково, а улыбка «кривая», немедленно звоните по телефону неотложки.
  4. Врачебная помощь понадобится и в том случае, если вы сами или кто-то из близких заметили, что у вас нарушилась речь. Иногда это сопровождается затруднением восприятия чужой речи – вы можете не понимать того, что говорят другие люди.
  5. Скачки давления также могут быть признаком приближающегося инсульта, а могут свидетельствовать и об иных проблемах со здоровьем. Как бы то ни было, это также является поводом для срочного обращения к доктору.
  6. Нарушение координации движений – еще один распространенный симптом недостаточного поступления кислорода в мозг. Конечно, без медицинской помощи в этом случае не обойтись.

Если вы заметили любой из перечисленных выше предвестников инсульта, не игнорируйте их – это сигналы бедствия, которые посылает вам мозг. Ему требуется срочная квалифицированная помощь. И ваша задача – сделать все возможное, чтобы получить ее как можно быстрее!

Фото: pixabay.com

 

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