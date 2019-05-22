25 мая в Новосибирске состоится 5-й Международный Благотворительный Забег Юристов Legal Run 2019

25 мая Новосибирск примет эстафету 5-го международного благотворительного забега юристов Legal Run 2019. Юбилейный забег Sibir’ Legal Run 2019 традиционно состоится на Михайловской набережной в парке «Городское начало».

Участники могут выбрать для себя одну из трех дистанций: 1,5 км, 3 км или 5 км. Каждая из указанных дистанций легко покорится даже новичкам в беге!

Для самых маленьких участников (3-10 лет) предусмотрен символический Детский старт на 300 метров, который можно преодолеть вместе с родителями и получить сладкий приз!

Все средства за регистрацию на забег Sibir’ Legal Run 2019 напрямую зачисляются на счет партнера проекта – благотворительного фонда «Подари жизнь». Мы ждем на забеге всех, кто готов поддержать Legal Run в сборе средств на лечение детей, вне зависимости от образования и места работы.

Если вы не принимаете участие в забеге, то можете помочь проекту следующими способами:

пожертвовать любую сумму через форму «Помогу, но не побегу» на официальном сайте забега;

стать волонтером забега – помогите нашим участника преодолеть дистанции и вручите им заслуженные медали.

Вне зависимости от результата забега, участники получат медали и фотографии от проекта #этоживыефото.

На протяжении всего мероприятия предусмотрена развлекательная программа для детей с участием аниматоров: различные активности, конкурсы, аква-гример. Деткам не будет скучно на нашем празднике! Болейте за участников забега, наслаждайтесь музыкой и сладкими подарками от нашего партнера – кондитерской сети Kuzina.

Дата и время забега: 25 мая, с 08:30 до 13:00. Первый старт: 10:00.

Фото: предоставлено организаторами