Первая грузовая компания сократила время простоя вагонов в Омской области на 23 %

Об этом директор Новосибирского филиала Первой грузовой компании (ПГК) заявил на круглом столе с участниками омского рынка грузовых железнодорожных перевозок. По его оценке, сегодня в регионе около 46% вагонов простаивают в ремонтах и под грузовыми операциями, в то время как в Омске наблюдается дефицит отдельных видов подвижного состава и стабильный спрос на вагоны со стороны грузоотправителей, сообщили в пресс-службе ПГК.

— В регионе есть резервы для повышения эффективности работы парка грузовых вагонов, реализация которых возможна только общими усилиями. Со своей стороны, мы упрощаем процедуры оформления документов на перевозку и разрабатываем эффективные логистические схемы вместе с партнерами и руководством Западно-Сибирской железной дороги. Кроме того, в ПГК работает «Система анализа подхода груженых вагонов», которая позволяет рассылать уведомления об их подходе на почту грузополучателей. Клиент заранее может рассчитать свои возможности: привлечь персонал, освободить склады, обеспечить необходимое количество техники. В результате этих мер в 2019 году Новосибирский филиал ПГК в Омском регионе снизил общий простой вагонов до 6 суток. Простои под погрузкой уменьшились на 17%, до 9 суток, — подчеркнул Евгений Долженко.

Грузоотправители обратили внимание на рост простоев вагонов на грузовых станциях. По их мнению, ведущую роль в процессе оптимизации этих работ должны занять начальники железнодорожных станций, от которых во многом зависит оборот вагонов на станционных путях. Одно из предложений – проводить ежемесячно совещания на основных станциях погрузки региона с участием их руководителей, грузовладельцев и ПГК.

Фото: пресс-служба компании