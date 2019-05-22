В Тогучинском районе обсудили вопросы безопасной эксплуатации полигона ТКО

— Мы побывали на полигоне твердых коммунальных отходов р.п. Горный, поставлены задачи по надлежащему содержанию данной территории, привлечению дополнительной техники, соблюдению технологии пересыпки для безопасной и эффективной эксплуатации полигона, — цитирует министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова пресс-служба регионального правительства. — Кроме того, дано поручение оборудовать полигон весовым контролем.

Отмечается, что в числе вопросов, которые в большей степени волнуют граждан, – определение мест для размещения площадок накопления отходов, закупка контейнеров и баков. Один из самых острых вопросов для жителей р.п. Горный – близость расположения полигона ТКО к их населенному пункту.

Министр ЖКХ прокомментировал, что пока данный полигон является единственным на территории Тогучинского района, который включен в государственный реестр обращения с отходами (ГРО).

— Стоит задача соблюдения технологии эксплуатации данного полигона для снижения негативных последствий, — сказал Денис Архипов. — В течение двух лет стоит задача запроектировать и начать строительство нового современного полигона, отвечающего всем необходимым требованиям.

Также в Тогучинском районе прошло совещание с муниципальными образованиями Тогучинского района Новосибирской области, на котором обсуждались вопросы взаимодействия регионального оператора по обращению с ТКО с абонентами, вопросы определения мест для организации площадок накопления отходов и другие темы.

Фото: с сайта ecologynsk.ru