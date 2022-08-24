5 правил безопасности при использовании сейфа

Это грубая ошибка, которая обычно и приводит к взлому хранилища или хищению имущества иными способами. Как же правильно использоваться сейфовым изделием так, чтобы сделать риски потери дорогих для вас вещей и бумаг еще меньше?
Не стоит хвастаться перед гостями и даже близкими родственниками, рассказывая о покупке сейфа для дома, и тем более нельзя пользоваться им на виду у посторонних людей. Особенно это касается курьеров, уборщиц, мастеров и других людей, которые могут оказаться в вашей квартире по вызову и увидеть то, чего видеть не должны. Если хотите расплатиться за услугу наличными, доставайте их из места хранения заранее. То же самое делайте, если нужно передать другому человеку предмет из сейфа.
В первую очередь это касается простого правила, согласно которому не стоит класть в хранилище наличные деньги вы пользуетесь каждый день. То же относится и к другим предметам, нужным вам ежедневно. Возьмите в привычку обращаться к сейфовому изделию как можно реже. Только так можно уменьшить риск компрометации место нахождения и способа открывания потайной двери.
Придется задействовать собственную память и «записать» секретный пароль в ней. Если напишете код где-нибудь на записке, в тетради, в файле на компьютере или вообще в переписке где-нибудь в мессенджере, сильно увеличите вероятность компрометации секретных данных. В случае, если память совсем подводит и хочется для надежности записать код, разбейте его на несколько частей и запишите их в разных местах. Не забудьте последовательность, в которой их следует вводить.
В случае, если злоумышленники все-таки смогут обнаружить и украсть изделие, будет жалко вместе с деньгами потерять еще и банковские карты или не особо ценные в финансовом плане, но дорогие сердцу предметы, например, связанные с воспоминаниями. Чтобы минимизировать хотя бы такой ущерб, по возможности располагайте в хранилище только деньги, ценные бумаги и документацию.
Не пытайтесь поднять и унести изделие во время возгорания квартиры или дома, даже если оно не встроено в стену. В такой критической ситуации на счету каждая секунда. То, что огонь до вас пока не добрался, вовсе не означает безопасность – вокруг витает угарный газ, от которого человек теряет сознание за несколько мгновений. Не тратьте драгоценное время на эвакуацию ценностей.
Фото с сайта Сейф-Видео
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