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5 правил безопасности при использовании сейфа

  • 24/08/2022, 06:38
Многие люди заблуждаются, полагая, что, если у них установлен сейф для дома, можно полностью расслабиться и не беспокоиться о безопасности.

Это грубая ошибка, которая обычно и приводит к взлому хранилища или хищению имущества иными способами. Как же правильно использоваться сейфовым изделием так, чтобы сделать риски потери дорогих для вас вещей и бумаг еще меньше?

Сохраняйте секретность

Не стоит хвастаться перед гостями и даже близкими родственниками, рассказывая о покупке сейфа для дома, и тем более нельзя пользоваться им на виду у посторонних людей. Особенно это касается курьеров, уборщиц, мастеров и других людей, которые могут оказаться в вашей квартире по вызову и увидеть то, чего видеть не должны. Если хотите расплатиться за услугу наличными, доставайте их из места хранения заранее. То же самое делайте, если нужно передать другому человеку предмет из сейфа.

Храните деньги с умом

В первую очередь это касается простого правила, согласно которому не стоит класть в хранилище наличные деньги вы пользуетесь каждый день. То же относится и к другим предметам, нужным вам ежедневно. Возьмите в привычку обращаться к сейфовому изделию как можно реже. Только так можно уменьшить риск компрометации место нахождения и способа открывания потайной двери.

Не пишите код от замка

Придется задействовать собственную память и «записать» секретный пароль в ней. Если напишете код где-нибудь на записке, в тетради, в файле на компьютере или вообще в переписке где-нибудь в мессенджере, сильно увеличите вероятность компрометации секретных данных. В случае, если память совсем подводит и хочется для надежности записать код, разбейте его на несколько частей и запишите их в разных местах. Не забудьте последовательность, в которой их следует вводить.

Не храните лишнее

В случае, если злоумышленники все-таки смогут обнаружить и украсть изделие, будет жалко вместе с деньгами потерять еще и банковские карты или не особо ценные в финансовом плане, но дорогие сердцу предметы, например, связанные с воспоминаниями. Чтобы минимизировать хотя бы такой ущерб, по возможности располагайте в хранилище только деньги, ценные бумаги и документацию.

При пожаре спасайтесь сами

Не пытайтесь поднять и унести изделие во время возгорания квартиры или дома, даже если оно не встроено в стену. В такой критической ситуации на счету каждая секунда. То, что огонь до вас пока не добрался, вовсе не означает безопасность – вокруг витает угарный газ, от которого человек теряет сознание за несколько мгновений. Не тратьте драгоценное время на эвакуацию ценностей.

Фото с сайта Сейф-Видео

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