«Технопром» выявил претендентов на контроль за технологическим суверенитетом

Во-первых — собственно государство

Как следует из доклада зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко на пленарном заседании форума «Технопром», одной из основных задач в рамках мероприятий по развитию отечественного технологического суверенитета, станет «обратная приватизация» научно-технических направлений экономики страны. Как уже неоднократно сообщалось в связи с последними событиями мирового уровня в политике и экономике, ряд зарубежных партнёров прекратили сотрудничество с Россией в части поставок продукции. В настоящее время на федеральном уровне уже разрабатывается и реализовывается ряд инструментов и соответствующих программ с целью заместить зарубежное участие на территории нашей страны отечественным. Среди них —государственный технологический заказ, соглашения с компаниями-лидерами, национальная технологическая инициатива, передовые инженерные школы и проекты-маяки. По итогам голосования участников «Технопрома» большинство из них в качестве основного направления развития технологического суверенитета видит усиление института госзаказа.

— Миннауки трансформировало все госзадания, — рассказывает Чернышенко. — Теперь нет госзаданий, которые были бы приняты, если они не работают на достижения технологического суверенитета. Качество этого изменения ещё предстоит оценить. Раньше зачастую было так: сами себе госзадание написали, сами отчитались, а результата на выходе нет, технологии не случилось, интеллектуальная собственность не была зарегистрирована.

Следующим масштабным шагом, как сообщает вице-премьер, станет государственная приватизация научно-производственной отрасли.

— Правительство разрабатывает меры по приватизации научно-технологических направлений, крайне важно сфокусировать усилия, не размазывать их по всему ландшафту научной сферы, — говорит чиновник. — Во всех ведомствах будут определены руководители по научно-технологическому развитию по аналогии с ранее вводимыми должностями руководителей направления цифровой трансформации. «Цифровой» спецназ, который был создан, успешно отработал два года. Этот инструмент применяем сейчас и в науке, появляется «научный спецназ», который будет в рамках госзадания, прежде всего помогать взаимодействовать с институтом квалифицированного заказчика.

Кроме «спецназа», научное сообщество получит «сверху» новые критерии оценки собственной деятельности.

— Будем менять подходы к оценке публикационной активности, — сообщает вице-премьер. — Для этого будет создан так называемый «белый список» наших российских национальных научных журналов. Для мониторинга будет запущена платформа научных изданий.

Во-вторых — регионы

Как минимум, часть «научных» полномочий по контролю за технологическим суверенитетом наряду с федеральной властью могут взять на себя регионы, уже имеющие соответствующую базу. Такое предложение в ходе пленарного заседания озвучил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, покритиковав ряд аспектов реализации нацпроекта «Наука».

— Я бы обратил внимание на территориальный аспект, — заявил губернатор. — Количество территорий, где есть компетенции для владения технологиями, в стране небольшое. Хотелось бы, чтобы внимание развитию территорий тоже уделялось. Очень хорошо, что если мероприятие попало в отдельный нацпроект, то это становится индикатором при определении приоритетов при планировании других нацпроектов. Но, к сожалению, в отношении нацпроекта «Наука» мы следования этому принципу не наблюдаем. Пример: про проект СКИФ, кроме Минобрнауки, в других ФОИВ-ах знают не так много, что они значат для развития страны и такой территории, как Кольцово и прилегающих муниципалитетов.

В качестве соответствующей базы губернатор обозначил наличие технопарков, кадровую политику и меры господдержки в научно-производственном секторе, реализуемые в области.

— Что касается региональной составляющей, то нельзя отметать необходимость координирования, стимулирования, мотивирования использования научных разработок по актуальным для регионов тематикам, — считает Травников. — Мы стараемся использовать для этого все инструменты, как федеральные, так и свои — грантовые программы, стипендии, поддержку проектов. Региональная матрица научно-технологического развития ненамного меньше, чем та, которая не поместилась на слайде вице-премьера. Нужно задуматься о создании региональной ГП НТР, определить актуальные для региона задачи и планировать расходование бюджета

Губернатора поддержал генеральный конструктор АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» Юрий Шмотин.

— От региона необходима подготовка школьников, вложения в возможности университетов, — говорит руководитель предприятия. — Есть региональные предприятия, региональные вузы. Развитие высших учебных заведениях в регионах повлечёт развитие предприятий и в малых городах.

В-третьих — корпорации

О претензиях на свой «кусок» технологического суверенитета заявляют и госкорпорации.

— Внутреннюю конкуренцию надо убирать, — говорит замгендиректора ГК «Росатом» Юрий Оленин. — Нет времени. Ресурсы надо сосредотачивать на определённых направлениях и создавать продукты, конкурентоспособные по качеству, по потребительским свойствам и по цене. Роль правительства безусловна. Но технологии — это «как делать» и «чем делать». Вопрос «чем делать» — это воля, это ресурсы, это кадры. Этими свойствами обладают крупные корпорации как государственные, так и негосударственные. Поэтому бремя этой ответственности за создание больших технологий ляжет на корпорации.

О приоритете госкорпораций говорят и в «Ростехе».

— Госкорпорации должны стать интеграторами, объединяющими научно-технологические и коммерческие партнёрства, которые на равных условиях участвуют в создании готовых коммерчески применимых продуктов, — заявляют в компании.

По информации правительства РФ, до введения санкционных ограничений российские юрлица использовали порядка 240 тыс технологий, из которых более трети были приобретены у зарубежных разработчиков.

Ранее редакция сообщала об открытии в рамках «Технопрома» венчурной ярмарки, участники которой представили проекты потенциальным инвесторам