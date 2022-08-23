«Технопром» выявил претендентов на контроль за технологическим суверенитетом

Как следует из доклада зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко на пленарном заседании форума «Технопром», одной из основных задач в рамках мероприятий по развитию отечественного технологического суверенитета, станет «обратная приватизация» научно-технических направлений экономики страны. Как уже неоднократно сообщалось в связи с последними событиями мирового уровня в политике и экономике, ряд зарубежных партнёров прекратили сотрудничество с Россией в части поставок продукции. В настоящее время на федеральном уровне уже разрабатывается и реализовывается ряд инструментов и соответствующих программ с целью заместить зарубежное участие на территории нашей страны отечественным. Среди них —государственный технологический заказ, соглашения с компаниями-лидерами, национальная технологическая инициатива, передовые инженерные школы и проекты-маяки. По итогам голосования участников «Технопрома» большинство из них в качестве основного направления развития технологического суверенитета видит усиление института госзаказа.
— Миннауки трансформировало все госзадания, — рассказывает Чернышенко. — Теперь нет госзаданий, которые были бы приняты, если они не работают на достижения технологического суверенитета. Качество этого изменения ещё предстоит оценить. Раньше зачастую было так: сами себе госзадание написали, сами отчитались, а результата на выходе нет, технологии не случилось, интеллектуальная собственность не была зарегистрирована.
Следующим масштабным шагом, как сообщает вице-премьер, станет государственная приватизация научно-производственной отрасли.
— Правительство разрабатывает меры по приватизации научно-технологических направлений, крайне важно сфокусировать усилия, не размазывать их по всему ландшафту научной сферы, — говорит чиновник. — Во всех ведомствах будут определены руководители по научно-технологическому развитию по аналогии с ранее вводимыми должностями руководителей направления цифровой трансформации. «Цифровой» спецназ, который был создан, успешно отработал два года. Этот инструмент применяем сейчас и в науке, появляется «научный спецназ», который будет в рамках госзадания, прежде всего помогать взаимодействовать с институтом квалифицированного заказчика.
Кроме «спецназа», научное сообщество получит «сверху» новые критерии оценки собственной деятельности.
— Будем менять подходы к оценке публикационной активности, — сообщает вице-премьер. — Для этого будет создан так называемый «белый список» наших российских национальных научных журналов. Для мониторинга будет запущена платформа научных изданий.
Как минимум, часть «научных» полномочий по контролю за технологическим суверенитетом наряду с федеральной властью могут взять на себя регионы, уже имеющие соответствующую базу. Такое предложение в ходе пленарного заседания озвучил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, покритиковав ряд аспектов реализации нацпроекта «Наука».
— Я бы обратил внимание на территориальный аспект, — заявил губернатор. — Количество территорий, где есть компетенции для владения технологиями, в стране небольшое. Хотелось бы, чтобы внимание развитию территорий тоже уделялось. Очень хорошо, что если мероприятие попало в отдельный нацпроект, то это становится индикатором при определении приоритетов при планировании других нацпроектов. Но, к сожалению, в отношении нацпроекта «Наука» мы следования этому принципу не наблюдаем. Пример: про проект СКИФ, кроме Минобрнауки, в других ФОИВ-ах знают не так много, что они значат для развития страны и такой территории, как Кольцово и прилегающих муниципалитетов.
В качестве соответствующей базы губернатор обозначил наличие технопарков, кадровую политику и меры господдержки в научно-производственном секторе, реализуемые в области.
— Что касается региональной составляющей, то нельзя отметать необходимость координирования, стимулирования, мотивирования использования научных разработок по актуальным для регионов тематикам, — считает Травников. — Мы стараемся использовать для этого все инструменты, как федеральные, так и свои — грантовые программы, стипендии, поддержку проектов. Региональная матрица научно-технологического развития ненамного меньше, чем та, которая не поместилась на слайде вице-премьера. Нужно задуматься о создании региональной ГП НТР, определить актуальные для региона задачи и планировать расходование бюджета
Губернатора поддержал генеральный конструктор АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» Юрий Шмотин.
— От региона необходима подготовка школьников, вложения в возможности университетов, — говорит руководитель предприятия. — Есть региональные предприятия, региональные вузы. Развитие высших учебных заведениях в регионах повлечёт развитие предприятий и в малых городах.
О претензиях на свой «кусок» технологического суверенитета заявляют и госкорпорации.
— Внутреннюю конкуренцию надо убирать, — говорит замгендиректора ГК «Росатом» Юрий Оленин. — Нет времени. Ресурсы надо сосредотачивать на определённых направлениях и создавать продукты, конкурентоспособные по качеству, по потребительским свойствам и по цене. Роль правительства безусловна. Но технологии — это «как делать» и «чем делать». Вопрос «чем делать» — это воля, это ресурсы, это кадры. Этими свойствами обладают крупные корпорации как государственные, так и негосударственные. Поэтому бремя этой ответственности за создание больших технологий ляжет на корпорации.
О приоритете госкорпораций говорят и в «Ростехе».
— Госкорпорации должны стать интеграторами, объединяющими научно-технологические и коммерческие партнёрства, которые на равных условиях участвуют в создании готовых коммерчески применимых продуктов, — заявляют в компании.
По информации правительства РФ, до введения санкционных ограничений российские юрлица использовали порядка 240 тыс технологий, из которых более трети были приобретены у зарубежных разработчиков.
Ранее редакция сообщала об открытии в рамках «Технопрома» венчурной ярмарки, участники которой представили проекты потенциальным инвесторам
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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