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Выход участника из ООО

  • 24/08/2022, 06:45
Процедура выхода участника из Общества с ограниченной ответственностью (далее сокращенно - ООО, Общество) детально регламентирована в ст. 26 ФЗ об ООО (далее также Закон об ООО). Однако, некоторые нюансы требуют разъяснения в соответствии со сложившейся практикой правоприменения и судебной практикой.

Нужно ли согласие других участников или Общества на выход из Общества

В соответствии со ст. 26 Закона об ООО решение о выходе из Общества участник может принимать без согласования с другими участниками или Обществом только в том случае, если такое право однозначно и конкретно закреплено в уставе. То есть, общее правило — согласие других участников и Общества необходимо, его нужно получить заблаговременно. Здесь нужно обратить внимание на следующие моменты: согласовывает выход от имени ООО директор (как единоличный исполнительный орган, действующий от юрлица и руководящий текущими делами), а не общее собрание; доля в результате может перейти только Обществу и никому другому.

Необходимость оплаты доли в уставном капитале ООО

Уставной капитал — это минимальная гарантия исполнения требований потенциальных кредиторов. Весь капитал может принадлежать на 100% одному участнику, но чаще разделен на доли (равные или нет, ограничений закон не содержит), каким образом они распределены можно узнать в договоре об учреждении или уставе. В этих же документах содержатся и условия об оплате, так как не весь уставной капитал к моменту регистрации ООО может быть оплачен (это допускается по закону). Права кредиторов в этом случае обеспечивает правило о необходимости полной оплаты доли перед ее отчуждением или передачей. Перед совершением сделки с долей необходимо подтвердить документально выполнение этого условия.

Как должно быть оформлено заявление о выходе из ООО

Стоит учесть, что поданное заявление в письменном виде не может быть отозвано или аннулировано, но допускает признание его недействительным в судебном порядке как односторонней сделки. Закон и практика предъявляют следующие требования к заявлению о выходе:

  • письменная форма — направление письменного заявления является единственным способом инициировать выход и оформляет его (доля фактически переходит обществу уже в момент подачи заявления обществу в лице руководителя);
  • формулировки заявления не должны допускать других толкований, намерение должно быть выражено четко и конкретно;
  • заявление об исключении из состава участников и выплате стоимости доли на практике приравнивается к заявлению о выходе из ООО.

Вопросы выплаты доли

Прежде всего по срокам — расплатиться с участником нужно в течение трех месяцев, если иное не закреплено в уставе.

Основой для расчета стоимости доли являются данные бухгалтерской отчетности, сформированной за последний отчетный период. Под отчетным периодом может пониматься квартал, полгода, девять месяцев и год в зависимости от конкретных обстоятельств и правил составления отчетности в ООО. Практика показывает, что с отчетностью можно работать, проводить или не проводить сделки в целях уменьшения стоимости доли и т.д. Поэтому участнику, намеренному выйти из Общества, рекомендуется заблаговременно собрать необходимую информацию в целях проверки расчетов ООО и защиты своих прав в суде.

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Фото с сайта freeimages.com

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