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Истории успеха

Как эмоции могут работать во благо компании

  • 11/03/2020, 20:51
Анна Трифонова, бизнес-консультант, эксперт-практик и МВА в сфере менеджмента, профессиональный коуч, соучредитель Центра консалтинга и коучинга «Личность и Бизнес».

— Задумывались ли вы о том, нужны эмоции эффективному руководителю или он не должен проявлять их?

Наша способности думать и проявление эмоций неразрывно связаны между собой. 

Давайте представим ситуацию, когда вы хотели один результат, а по факту получается другой. И первой в голове появляется мысль — наша оценка того, что произошло. И эта оценка может быть как положительная, так и отрицательная, именно она запускает нашу эмоциональную реакцию. А чем сильнее эмоция, тем меньше мы начинаем собой управлять, то есть думать. Многие наверняка замечали — когда эмоции «захватывают», логически рассуждать становится сложно. В этот момент мы принимаем очень странные решения, совершаем не те действия или вообще бездействуем.

Замечу, что положительные или отрицательные эмоции на способность думать действуют одинаково. Мышление замедляется и в состоянии сильного гнева, и в состоянии большой радости.

Когда возникает эмоция, мы действительно начинаем ее переживать — всей душой и телом. Представим, что сотрудник допустил серьезную ошибку в своей работе, чем вывел руководителя из себя. Руководитель агрессивно отчитывает подчиненного, после этого час приходит в себя, возможно, пьет успокоительное и временами хватается за сердце.

И в этот момент не руководитель управляет своими эмоциями и с помощью них своими подчиненными. Эмоции управляют руководителем, а заодно и его подчиненными, и всей компанией в итоге.

Что делать? Возможно, руководителю будет полезнее оставаться спокойным в любых ситуациях и действовать рассудительно и разумно? Да, иногда нужно уметь находиться в таком состоянии. Но если вы останетесь в нем слишком долго, окружающим будет холодно и некомфортно рядом с вами. Все-таки важно уметь «включать» эмоции, которые будут работать на вас, под вашу задачу. А для этого необходимо развивать эмоциональный интеллект.

В книге «Эмоциональный интеллект» Дэниел Гоулман приводит данные о том, что только 15% успеха руководителя объясняются его умственным развитием (IQ), а 85% приходятся на долю эмоционального интеллекта (EQ). Эмоциональный интеллект — способность понимать эмоции и управлять ими на основе интеллектуальных процессов. А это означает умение анализировать то, что происходит в эмоциональной сфере, и руководить им.

Сегодня эмоциональная компетентность руководителя становится необходимым навыком и включает в себя:

— осознание своих эмоций;

— осознание эмоций других людей;

— управление своими эмоциями;

— управление эмоциями других людей.

Главным в создании эмоционального состояния в компании является руководитель. Сотрудники смотрят на него и ориентируются на его настроение. Руководитель увлекает людей своей идеей, создает атмосферу и заряжает всех теми эмоциями, которые помогают работать эффективно и продуктивно.

Это не означает, что эффективный руководитель создает только атмосферу бесконечной радости и воодушевления. Когда необходимо, он может злиться и пугать последствиями, стучать кулаком, то есть использовать эмоциональный репертуар осознанно. Осознанно — это четко понимая, что он сейчас делает и зачем.

В реальности мы часто встречаем руководителей, которые привыкают и неосознанно используют только один стиль управления: кто-то больше кричит, а кто-то больше улыбается. И в том, и в другом стиле много неприятностей для сотрудников.

С чего начинается эмоциональная компетентность? С осознания собственных эмоций. Это непросто, с детства нас всех учили эмоции подавлять, контролировать, скрывать. Помните — «мальчики не плачут»? Многие знают, что подавленные эмоции накапливаются и влияют на наше здоровье.

Сильные эмоции мы осознаем и определяем. Но в течение рабочего дня мы проживаем великое множество очень кратковременных эмоциональных состояний: раздражение, испуг, злость, гнев, досада, вина… К концу дня они складываются в один большой негативный ком. А управлять такой большой эмоцией крайне сложно.

Поэтому начинать необходимо с осознания кратковременных базовых эмоций: страх, злость, радость, печаль. И обращать внимание, что является триггером — спусковым крючком, запускающим эту эмоцию.

Как только вы почувствуете, что какая-то эмоция появляется в вас, задавайте себе вопросы:

— «Что сейчас я чувствую?» — и назовите эмоцию;

— «С чего это началось? Когда это началось?» — прокрутите ситуацию назад, словно в фильме. Бывает, что этого понимания достаточно, чтобы проще относиться к происходящему.

Руководитель, который становится чутким к себе, к своим эмоциям, начинает замечать и различать эмоции своих сотрудников — по поведению, выражению лица, интонациям. Он помнит о том, что человек, испытывающий сильную эмоцию, не может в этот момент продуктивно думать и эффективно действовать. И принимает это во внимание.

Разобравшись в собственных эмоциях и состоянии окружающих людей, можно переходить на следующую ступень — управление эмоциями. Именно управление, а не подавление, не контроль. Только управление позволяет выпустить эмоции, а не загонять их внутрь, в тело.

Существует множество упражнений по тренировке дыхания и работе с телом. Но иногда бывает достаточно спросить себя: «Какая мысль предшествовала этой эмоции? О чем, о ком я думал? Это факт или мой домысел?».

Управлять эмоциями и включать эмоции также можно через вопросы:

— Как я хочу на это реагировать? Что я хочу испытывать в этой ситуации?

— Как это будет влиять на меня, на мой результат?..

Управление эмоциями других — это сложно, но этому можно научиться. Важно осознавать, что эмоция человека — это ресурс, которым можно эффективно управлять, и умело подбирать ключик к каждому сотруднику.

Есть несколько путей развития эмоционального интеллекта — это тренинги, коучинг, самостоятельное обучение и развитие. Выбирать вам.

Пусть ваши эмоции станут вашими союзниками!

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