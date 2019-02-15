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50 сибирских предпринимателей дистанционно зарегистрировали бизнес в Сбербанке

  • 15/02/2019, 15:31
Воспользоваться сервисом можно как самостоятельно, через платформу Деловая Среда, так и через партнеров банка.

50 сибирских предпринимателей дистанционно зарегистрировали бизнес в СбербанкеС начала 2019 года 50 предпринимателей из Сибири оценили удобство нового онлайн-сервиса Сбербанка — дистанционную регистрацию бизнеса и открытие расчетного счета, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Для регистрации нового бизнеса больше не нужно посещать налоговую инспекцию или МФЦ. Начинающие свой бизнес предприниматели могут сделать это с помощью сервиса онлайн-регистрации. Воспользоваться услугой они могут самостоятельно, через платформу «Деловая среда», или через партнеров Сбербанка.

Для онлайн-регистрации через партнера Сбербанка предприниматель должен быть старше 18 лет, иметь смартфон, банковскую карту физического лица, открытую в ПАО Сбербанк, российский паспорт и СНИЛС.

Не требуется выпуск электронной цифровой подписи на физическом носителе. Напомним также, что с 2019 года индивидуальные предприниматели были освобождены от уплаты государственной пошлины за регистрацию бизнеса с помощью электронной подачи документов. Сервис экономит деньги и время, отмечают партнеры.

Узнать список компаний-партнеров ПАО Сбербанк в Сибирском регионе можно, направив письмо с запросом на электронную почту partners@dasreda.ru, а также на сайте банка в разделе Отделения и банкоматы (в правом верхнем углу выбрать нужный вам регион, смотреть прикреплённый файл внизу страницы).

Подробнее с информацией о дистанционной регистрации бизнеса и открытии счета можно ознакомиться на сайте «Деловой среды» dasreda.ru.

 Фото: Ростислав Нетисов

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