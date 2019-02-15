АИР Новосибирской области представил два проекта в рамках кейс-зоны РИФ

Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области представило на РИФ-2019 в рамках кейс-зоны два проекта, сообщили в пресс-службе АИР.

Один из проектов — создание завода по производству стеклянных микросфер компании «Инотэк Аква». Высокопрочные полые стеклянные микросферы обладают уникальными свойствами, позволяющими использовать их в условиях высочайших нагрузок и экстремальных температур. Среди многочисленных направлений применения стеклянных микросфер — авиа- и автопромышленность, изготовление строительных материалов, радиоэлектроника, химическая и добывающая промышленность, производство теплоизоляционных, термостойких красок.

Отмечается, что в настоящее время доля импорта стеклянных микросфер в России достигает 80%, что создает предпосылки для успешного развития проекта.

— Мы рассчитываем создать предприятие полного цикла с целевым ориентиром на рынок России, Европы и Северной Америки, а также организовать на территории региона лабораторную базу для проведения исследований и экспертизы», — рассказал коммерческий директор ООО «Инотэк Аква» Евгений Большаков.

В настоящее время компания-инициатор проекта ищет соинвестора. Потребность в инвестициях — 201 млн рублей.

Еще один проект, который планируется реализовать на территории Новосибирской области — строительство завода по производству детского и взрослого кисломолочного питания компании «Трейд милк». Проект предусматривает создание нового производства для переработки 8 000 литров молока в сутки. Продукцией завода станет детское питание, кисломолочная продукция для взрослых, масложировая продукция. Территория реализация выпускаемой продукции — Сибирский федеральный округ.

— Мы намерены выпускать более широкую линейку продукции высокого качества, чем региональные производители, вместе с тем она будет находиться в среднем ценовом сегменте, — отмечает директор ООО «Трейд милк» Алексей Лосев.

В долгосрочной перспективе компания планирует разработку и производство новых функциональных продуктов с бифидобактериями. В настоящее время компания также находится в поиске соинвестора. Потребность в инвестициях — 159 млн рублей.

Фото: пресс-служба АИР Новосибирской области