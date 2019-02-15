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«Возможность локализации производства троллейбусов прорабатывается»

В качестве одного из вариантов рассматривается его размещение на «БКМ-Сибирь».
  • 15/02/2019, 15:19
Автор: Юлия Данилова
Производство троллейбусов на автономном ходу могут разместить на «БКМ Сибирь»
Законодательством РФ прописывается поддержка отечественного производителя, а СП под эту категорию не попадает.

— После анализа ситуации и учитывая нашу развитую контактную сеть наземного электротранспорта, мы остановились на том, что для Новосибирска перспективнее не электробус, а троллейбус с автономным ходом. Большую часть маршрута он получает энергию от контактной сети, а там где ее нет, проходит в автономном режиме, — пояснил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, сейчас в муниципалитете обсуждается вопрос по локализации производства таких троллейбусов. В качестве одного из вариантов рассматривается его размещение на площадках совместного предприятия мэрии Новосибирска и белорусского холдинга «Белкоммунмаш» — ООО «БКМ-Сибирь».

— Однако тут возникает сложность. Законодательством РФ прописывается поддержка отечественного производителя, а СП под эту категорию не попадает. В таких условиях для нас более выгодно закупать троллейбусы у ЗАО «Троллза». По этой технике государство компенсирует около 7 млн рублей за каждую машину, — отметил Локоть.

По его словам, сейчас мэрия Новосибирска, в том числе «правовики», занимаются этим вопросом, анализируют законодательство и изучают — можно ли преодолеть законодательные ограничения в части реализации проекта на «БКМ-Сибирь» без ущерба для бюджета.

В рамках реализации проекта по обновлению парка общественного транспорта мэрия Новосибирска планирует закупить не менее 30 троллейбусов на автономном ходу, чтобы закрыть потребность в технике на маршрутах. В прошлом году представители мэрии проводили встречи с ЗАО «Тролза», в этом году провели переговоры в рамках визита делегации Новосибирской области в Белоруссию.

Новосибирск намерен расширять парк за счет белорусской техники

Ранее Локоть сообщал, что мэрия намерена приступить к модернизации муниципального транспортного парка с 2019 года, чтобы подготовить город к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023. В Белоруссии новосибирцы провели переговоры о возможности закупки электробусов — не менее 20 штук. При этом мэр подчеркивал, что элементы питания для них производит новосибирский завод ООО «Лиотех», а в цепочку производства входят еще три местных предприятия.

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